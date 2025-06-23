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Ankara’daki dev AVM konkordato sürecinden çıktı

Ankara'da bulunan Taurus Balgat AVM yönetimi, haziran ayında konkordatodan çıkmak için Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 3 Haziran'da konkordato sürecini resmi olarak sonlandırdı ve komiser heyetinin görevine son verdi. Böylece AVM üzerindeki ihtiyati tedbir kararları da kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Ankara’daki dev AVM konkordato sürecinden çıktı
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Taurus Balgat AVM yönetimi, konkordato sürecinden çıkış kararını Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bildirdi.

Alışveriş merkezi geçen yıl temmuz ayında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, ilk etapta bir aylık geçici konkordato kararı vermiş, ardından bu süreyi 2025 yılı ağustos ayına kadar uzatmıştı.

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