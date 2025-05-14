Karşılıksız çekler alarm veriyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, çek kullanımındaki değişimler dikkat çekiyor.

Ekonomim.com tarafından derlenen verilere göre, 2020 yılında bu yana bakıldığında, toplam çek kullanımı adet bazında çok değişim göstermezken, tutarlardaki yükseliş fiyatlardaki yükselişi de gösteriyor.

Karşılıksız çeklerde ise hem adet bazında hem de tutarlarda yükseliş görülüyor.

Toplam çek kullanımı adet bazında 2024 yılı Ocak-Nisan dönemine göre 2025 ilk dört ayında yüzde 17 gerilerken, karşılıksız çek adedinde aynı dönemde yükseliş yüzde 15 oldu. Toplam çek tutarı aynı dönemde yüzde 29 oranında artarken, karşılıksız çek tutarında ise yüzde 53 oranında arttı.

Toplam çeklere karşılıksız çeklerin oranı adet bazında yüzde 1,70 olurken, 2024 Nisan’da bu oran yüzde 1,41 olmuştu. Tutar bazında ise karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı 2025 Nisan’da yüzde 2,9 olurken, 2024 Nisan’da yüzde 2,22, 2023 Nisan’da ise yüzde 1,04 olmuştu.

Çek başına düşen tutarda fark açıldı

Ortalama çek tutarlarına bakıldığında, toplam çek tutarının toplam çek adedine bölünmesiyle 2020 yılı başında 54 bin 293,65 TL olan tutarın 2025 Nisan’da 515 bin 326,80 TL olduğu görüldü.

Karşılıksız çeklerde ise çek başına tutarın 2020 Ocak ayında 54 bin 312,34 TL’den 2025 Nisan ayında 694 bin 810,76 TL’ye çıktığı görüldü.