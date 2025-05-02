  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karşılıksız çekler bir ayda ikiye katlandı
Takip Et

Karşılıksız çekler bir ayda ikiye katlandı

Karşılıksız çek adedi nisanda son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karşılıksız çekler bir ayda ikiye katlandı
Takip Et

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi nisan ayında son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 261 adet seviyesinde bulunurken, nisan ayında bu rakam yüzde 119,9 artarak 22 bin 566 adede çıktı. Böylece 2024 yılı aralık ayında görülen 24 bin 729 adedin ardından en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,79 milyar TL'den 15,68 milyar TL'ye geldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 594 bin 846 adetten 1 milyon 328 bin 308 adede, tutarı ise 373,4 milyar TL'den 684,5 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 565 bin 947 adetten 1 milyon 270 bin 346 adede, tutarı 344,3 milyar TL'den 629,2 milyar TL'ye çıktı.

Karşılıksız çek sorunu büyüyor!Karşılıksız çek sorunu büyüyor!
Türkiye adeta bir Norveç’mişTürkiye adeta bir Norveç’mişEkonomi
Faiz artıyor, risk azalmıyorFaiz artıyor, risk azalmıyorEkonomi
İşyeri devriİşyeri devriEkonomi
Ekonomi
KKM hesapları 700 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 700 milyar TL'nin altına geriledi
TİM Başkanı Gültepe: 143 ülkeye ihracatımızı artırdık
TİM Başkanı Gültepe: 143 ülkeye ihracatımızı artırdık
Türkiye'nin ham çelik üretimi ilk çeyrekte 9,3 milyon ton oldu
Türkiye'nin ham çelik üretimi ilk çeyrekte 9,3 milyon ton oldu
Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor! Yüzde 54 arttı
Savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor!
Dijital Telif Yasası Meclis’e geliyor! AK Partili Yayman: Google yetkilileri bilgi verecek
Dijital Telif Yasası Meclis’e geliyor! AK Partili Yayman: Google yetkilileri bilgi verecek
Manisalı zeytin üreticilerine önemli uyarı: Zeytin dal kanserine karşı ağaçları kontrol edin!
Manisalı zeytin üreticilerine önemli uyarı: Zeytin dal kanserine karşı ağaçları kontrol edin!