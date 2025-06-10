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Tüketici ile esnaf karşı karşıya! Kredi kartıyla alışveriş artık daha pahalı

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon krizi yaşanıyor. Bankalar POS cihazlarındaki komisyon oranını yüzde 4’e kadar çıkarınca maliyet etiketlere yansıdı.

Haber Merkezi
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Tüketici ile esnaf karşı karşıya! Kredi kartıyla alışveriş artık daha pahalı
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Bankalar kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki komisyon oranını artırdı. Ekstra maliye esnafla tüketiciyi karşı karşıya getirdi.

Bankalar komisyonu artırdı

Bir mağazadan alışveriş yaptığınızda ya da bir restoranda yemek yediğinizde kartla ödeme yapmak istediğinizde karttan bir komisyon kesiliyor. Bazı bankalar bu komisyonu yüzde 4 seviyesine çıkardı. Bu durum hem esnaftan hem de tüketiciden tepki alıyor.

Hem esnaf hem tüketici etkileniyor 

Haliyle bu durum esnafı etkilediği gibi tüketiciyi de etkiliyor. Esnaf komisyonlar artınca bu durumu fiyatlarına yansıtıyor. Tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Esnaf komisyon tutarlarından dertli

Show Haber’e konuşan esnaflar bu durumu mantıklı bulmuyor. Bazıları kmisyonun yüzde 3i bazıları da yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti. Bazı esnaflar kendi paralarını kendi hesaplarına aktarırken bile komisyon kesildiğini iddia etti.

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