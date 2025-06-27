İthalatta ‘gözetim’ krizi!

AYSEL YÜCEL

Danıştay 7’nci Dairesi’nin 26 Kasım 2024 tarihli kararıyla, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/1 sayılı genelgesi iptal edildi. Söz konusu genelge, gözetim belgesi sunamayan ithalatçılara, belirtilen gözetim kıymeti üzerinden vergi ödeyerek eşya çekme imkanı tanıyordu. Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte bu alternatif de ortadan kalktı.

“Firmalar mallarını çekemiyor”

Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Yardımcısı ve Gümrük Müşaviri Mesut Temel, “Eskiden firmalar gözetim belgesi olmasa da kıymet farkını ödeyerek eşyalarını çekebiliyordu. Fatura kıymeti 20 dolar olan eşya için gözetim tebliği ile 30 dolar kıymet üzerinden vergi ödenerek ithalat yapılabiliyordu. Şu anda bu imkân ortadan kalktı” dedi.

Temel, son 2-3 gündür sektörün önde gelen tüm danışmanlık firmalarıyla yoğun toplantılar yaptıklarını, tüm firmaların aynı krizi yaşadığını ifade etti. “İthalat beyannameleri belirsizlik nedeniyle işleme alınmıyor. Bu da arz sorunlarına, tahsil edilemeyen vergi kaybına, bekleme kaynaklı maliyet artışlarına yol açıyor” diye konuştu. Gümrük Müşavirleri ve ithalatçılar, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün acilen karar alarak uygulamadaki boşluğu gidermesini ve bu kararın bölge müdürlüklerine genelge ya da resmi yazı ile iletilmesini talep ediyor. Aksi halde, tedarik zincirinde ciddi kırılmalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.