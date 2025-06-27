Beyçelik, ‘rüzgarı’ arkasına aldı 137,5 MW kurulu güce ulaştı

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’de yenilenebilir enerji hamlesi sanayi şirketlerini aynı zamanda birer enerji şirketine dönüştürmeye devam ederken, 26 şirketi ve yaklaşık 6 bin çalışanı ile Türkiye’nin büyük sanayi gruplarından Beyçelik Holding, enerjide stratejik yatırımlarının sonuçlarını almaya başladı. Otomotiv sanayiinin önemli oyuncularından Beyçelik Holding, Bewen Enerji ile yenilenebilir enerjide de büyüme rotası çizerken, bugün 137,5 MW kurulu güce ulaştı.

Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, EKONOMİ’ye şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, enerji sektöründeki gelişmeleri de değerlendirdi. Bewen Enerji’nin, Beyçelik Holding’in enerji sektöründeki ilk ve tek yatırımı olduğunu söyleyen İğdeli, şirketin diğer ortağı İspanyol Elawan Energy’nin de, yüzde 100’ü Orix Corporation bünyesinde bulunan Orix Corporation Europe N.V’ye ait olduğu bilgisini verdi. Portföylerinde şu anda üç rüzgar enerjisi santrali ve bir rüzgar enerji santraline yardımcı kaynak olarak faaliyet gösteren bir de güneş enerjisi santrali bulunduğunu aktaran İğdeli, bu 3 santralde de işletmede olan toplam 47 rüzgar türbini bulunduğunu dile getirdi. “Kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 282 milyon dolar tutarında yatırım yaptık” diyen İğdeli, şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla toplam elektriksel kurulu gücümüz 137,5 MW’tır. Enerji Günlüğü ve Kearney’nin hazırlamış olduğu MW 100 – Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi 2025 raporuna göre, 2024 sonu verileri itibarıyla, kurulu güç bakımından Türkiye’nin en büyük 76’ıncı oyuncusuyuz. Önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde EPDK ile izin süreçlerimizin de tamamlanmasını takiben Kayseri’deki Yahyalı RES, Muğla’daki Turguttepe RES ve İzmir-Aydın Bölgesindeki Adares RES’te olmak üzere, portföyümüzde yer alan üç rüzgar enerjisi santralinde toplam 53,35 MW ilave kapasite artışı planlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 55-60 milyon dolar tutarında bir yatırım öngörüyoruz.”

Yenilenebilirde potansiyel yüksek

Türkiye'nin enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonu giderek daha çok önem kazanıyor. Bu noktada İğdeli, Türkiye’nin artan nüfusu, sanayileşme ivmesi ve kentleşme oranı doğrultusunda enerji talebinin sürekli olarak yükseldiğine dikkat çekerek, “Bugün itibarıyla enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümü hala fosil yakıtlarla karşılanıyor, bu durum ülkemizi yüksek oranda dışa bağımlı hale getiriyor. Oysa Türkiye, yılın 114 günü güneş enerjisi üretimi için elverişli iklim koşullarına sahip. Yanı sıra, potansiyel rüzgar enerjisi kurulu gücü 57.786 MW seviyelerinde öngörülüyor. Bu veriler, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında sahip olduğu doğal avantajları açıkça ortaya koyuyor. Enerji sektöründe gerek kaynak çeşitlendirmesi gerekse enerji verimliliği politikaları doğrultusunda atılan yapısal adımlar, uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve dış ticaret açığının azaltılması açısından önemli kazanımlar sağlayacak. Bewen Enerji olarak biz, bu stratejik dönüşümün merkezinde yer alıyor; yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerji üretiminde aktif rol alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Batarya depolamada stratejik hazırlıklarımızı yapıyoruz”

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji kadar depolama teknolojileri de son dönemde öne çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Portekiz ve İspanya’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintileri enerji depolama konusunun ne kadar stratejik olduğunu gözler önüne serdi. Buna ilişkin olarak Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, yalnızca üretim kaynaklarının çeşitlenmesi değil, bu kaynakların verimli ve kesintisiz şekilde sisteme entegrasyonunun da artık stratejik bir konu olduğunu vurguladı. Özellikle yenilenebilir enerji tarafında üretim her zaman talep ile birebir örtüşmediği için depolama çözümlerinin önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkacağına işaret eden İğdeli. “Türkiye'de de bu alanda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. EPDK’nın yeni düzenlemeleriyle, mevcut santrallere entegre ya da bağımsız olarak kurulabilecek batarya depolama sistemlerine yönelik başvurular artmaya başladı. Bu gelişme, sistem esnekliği ve şebeke güvenliği açısından oldukça kıymetli. Bewen Enerji olarak biz de bu dönüşümün farkındayız. İhtiyaç duyulduğunda mevcut projelerimize batarya depolama gibi sistemleri dahil etme konusunda stratejik hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.