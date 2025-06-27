TCMB sistem sorunlarını 1 saatte giderebiliyor

ŞENAY ZEREN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, finansal sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından siber güvenliğin önemine dikkat çekerek “Merkez Bankası kendi içerisinde bir sıkıntıyla karşılaşırsa, bunu bir saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz” diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi" TCMB Başkanı Karahan'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlendi.

Dijital para kullanımı yaygınlaşacak

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, açılış konuşmasında Türkiye'nin ödeme sistemleri alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, FAST gibi sistemlerin küresel ölçekte daha da yaygınlaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Çakar, ödeme sistemlerinin geleceğinin teknolojik inovasyonlar, değişen tüketici beklentileri, düzenleyici çerçeveler ve rekabet tarafından şekilleneceğini belirterek, gelecek dönemdeki beklentileri şöyle sıraladı: "Nakit kullanımının azalmaya devam etmesi ve dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşması bekleniyor. FAST gibi sistemlerin küresel ölçekte daha da yaygınlaşması öngörülüyor. Akıllı telefonların ve mobil uygulamaların ödeme süreçlerindeki rolü artacak. Yüz tanıma, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ödeme süreçlerinde daha yaygın hale gelecek. Veri paylaşımı ve API entegrasyonları yaygınlaşacak. Dijital paraların kullanımı yaygınlaşacak. Güvenli ödeme altyapılarının oluşturulması daha da kritik hale gelecek."

TCMB Başkanı Karahan da zirvede yaptığı konuşmada, finansal sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından siber güvenliğin önemine dikkat çekerek Merkez Bankası’nın bu alandaki önceliklerini, hazırlıklarını ve teknolojik altyapı yatırımlarını paylaştı.

Güvenirliğin önemine işaret eden Karahan, birkaç dakikalık bir kesintinin bile finansal kayıplara, kamu güveninin zedelenmesine ve ciddi durumlarda sistemik krizlere yol açabileceğini söyledi. Dayanıklılığa ulaşmak için yapılması gerekenlere dikkat çeken Karahan, "Dayanıklılık üç tane temel sacayağına oturuyor. Teknolojik altyapı, efektif bir yönetişim, hazırlıklı olma ve hızlı toparlanma mekanizmaları" dedi. Karahan, ödeme sistemlerinin sadece finansal sistemler olmadığını, sistemik sacayağı işlevi de gördüğünü belirterek, "Kısa süreli kesintiler bile çok geniş kapsamlı yansımalara neden olabiliyor. Dolayısıyla sadece kendi sistemlerimiz değil, denetimimizdeki kuruluşlarca işletilen sistemler de bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor” diyen Karahan, teknolojik altyapı yatırımlarının öneminin yanı sıra müdahale kapasitesinin önemine işaret etti. Karahan, olası saldırılara karşı bankanın iç sistemlerinde yüksek müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Merkez Bankası kendi içerisinde bir sorun yaşarsa, bunu bir saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz” diye konuştu.

■ Doğal afetlere karşı da hazırlıklı

Fatih Karahan, olası kriz senaryolarına karşı çok katmanlı bir hazırlık stratejisi yürüttüklerini de vurguladı. “Önemli görevlerde yedekleme yöntemlerine başvurarak riskleri dağıtıyoruz” dedi. Döviz ve repo piyasalarında sadece siber saldırılara değil, doğal afetler gibi diğer olağanüstü durumlara karşı da hazırlık yapıldığını söyledi. “Küçük aksaklıklar büyük riskleri beraberinde getirebiliyor” diyerek bu alanda sıfır hata yaklaşımının önemine dikkat çeken Karahan, kurum içi altyapı çalışmalarının artırıldığını ve sürekli güncellendiğini belirtti. Dijital finansal sistemlerin sürdürülebilirliği açısından teknolojik altyapı yatırımlarının hayati rol oynadığını vurgulayan Karahan, bu sürecin sadece sistem yatırımıyla sınırlı olmadığını, etkin yönetim ve acil müdahale yeteneğinin de en az teknoloji kadar kritik olduğunu ifade etti. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da zirvede bir ödeme sistemlerinin gelişimi üzerine konuşma yaptı.