Bakırda ‘otomatik’ yükseliş

EVRİM KÜÇÜK

ABD’de stoklama eğilimi, zayıflayan dolar ve Ortadoğu’da tansiyonun düşmesiyle birlikte bakır fiyatları yeniden yükselişe geçti. Mart ayında kaydedilen rekor seviyelere yeniden yaklaşan bakırda, teknik seviyelerin aşılması otomatik alımları tetikleyip fiyatlara destek verdi. ABD ile Londra fiyatları arasındaki fark ton başına 1.600 dolara ulaştı. Yatırım bankası Goldman Sachs, bu yükselişin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini belirtiyor.

ABD’de eylül teslimli Comex bakır vadeli kontratları dün yüzde 3’ü aşkın artışla pound başına 5,1650 dolara yani ton başına 11.367 dolara kadar yükseldi. Bu fiyat, üç ayın en yüksek seviyesi olarak dikkat çekti.

Çin'den ihracat, ABD'den ithalat

Artışın arkasında, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ithalat tarifeleriyle ilgili sürdürdüğü incelemenin etkili olduğu düşünülüyor. Beyaz Saray, Şubat ayında başlattığı bu inceleme kapsamında tarifelerin uygulanabilirliğini değerlendiriyor. Piyasa ise olası yaptırımlar öncesinde hızlı bir stoklama sürecine girmiş durumda. ABD tarafında agresif alımlar görülürken, Çinli izabe tesisleri, ihracat gelirlerinden faydalanmak adına yurtdışı satışları artırıyor. Bu ikili hareketlilik uzmanlara göre küresel bakır dengesini sarsıyor. ABD’de tarifeler öncesi yapılan agresif alımlar, bakırın fiziki arzına yönelik endişeleri artırdı. Bu eğilim, ABD ve Londra Metal Borsası (LME) fiyatları arasında rekor bir fark oluşmasına neden oldu. Zira LME’de daha ılımlı bir yükseliş izlendi. Üç aylık bakır vadeli fiyatı dün 1,6 artışla ton başına 9.867 dolara yükseldi.

Teknik seviyeler aşıldı alımlar devreye girdi

Bakır fiyatlarının son yükselişi, yalnızca temel değil teknik göstergelerle de destekleniyor. 9.800 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte otomatik alım emirleri tetiklendi ve LME bakırda üç aylık vadeliler bir anda hız kazandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,6 artışla ton başına 79.000 yuana yani yaklaşık 11.020 dolar seviyesine çıktı. Bu, 11 Haziran’dan bu yana en yüksek seviye.

Bakır fiyatlarını yukarı taşıyan önemli bir başka unsur ise doların değer kaybı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri ve Başkan Trump’ın para politikası üzerindeki baskısı, dolar endeksini 2022 başından bu yana en düşük seviyelere çekti. Zayıf dolar, dolar bazlı emtiaların diğer para birimlerine karşı ucuzlamasını sağlıyor. Bu da bakır talebini destekleyen bir faktör. Marex metal stratejisti Alastair Munro, “Dolar zayıf oldukça, emtia piyasasında alımlar sürebilir” değerlendirmesinde bulundu.

10.000 dolara doğru yol alıyor

Uzmanlara göre, eylül ayında beklenen yüzde 25’lik ithalat vergileri yürürlüğe girerse ABD fi yatları düşebilir, ancak kısa vadede 10.000 dolar seviyesi güçlü destek haline geldi. Goldman Sachs, bakır fi yatlarının kısa vadede 10.050 dolara ulaşabileceğini, uzun vadede ise arztalep dengesine göre 9.000–10.500 dolar bandında hareket edebileceğini öngörüyor. Küresel bakır piyasası hala birçok risk faktörüne açık: ABD’nin getireceği olası tarifeler, Çin’in büyüme hamleleri ve Ortadoğu’da yeniden tırmanabilecek jeopolitik riskler izleniyor.