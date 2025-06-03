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Bakan Işıkhan duyurdu! İstihdam desteği için başvurular başladı: İşte destek miktarları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski hükümlü vatandaşlar ile özel gereksinimli bireylerin istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Destekli İstihdam Projesi’ ve ‘Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği’ projeleri için başvuruların başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu! İstihdam desteği için başvurular başladı: İşte destek miktarları
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından eski hükümlü ve özel gereksinimli bireylerin istihdamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Eski hükümlü vatandaşlarımız ve özel gereksinimli bireyler için tarihi bir adım daha atıyoruz. Serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik 'Destekli İstihdam Projesi' ile birlikte; Kendi işini kurma İşe yerleştirme ve uyum Destek teknolojileri Mesleki eğitim, rehabilitasyon ve korumalı işyeri projesi ile ‘Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği’ proje başvuruları başladı."

Destek miktarları

‘Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi’ kapsamında 580 bin liraya kadar, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projesi kapsamında 435 bin liraya kadar, ‘Korumalı İş Yeri Desteği’ kapsamında ise 720 bin liraya kadar destek verilecek.

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