  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. DMM'den dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarı
Takip Et

DMM'den dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini yetkili gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DMM'den dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarı
Takip Et

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlara ulaşarak kendilerini yetkili gibi tanıtan kişilerin dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi mükellefleriyle yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapmakta; VDK yetkilileri, vatandaşlarımızla yalnızca sabit hatlar üzerinden erişim sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

EBYS sisteminin, belgelerin taklit edilmesini önlemek amacıyla doğrulama kodu ürettiği ve bu kodun belgelerin alt kısmına işlendiği aktarılan açıklamada, "VDK'nin internet sitesinde yer alan belge doğrulama modülü üzerinden belgeler doğrulanabilmektedir. Vergi müfettişleri, e-posta gönderirken VDK uzantılı e-posta adreslerini kullanmakta; iletilen belgenin sol alt kısmında yer alan bilgilerden denetim faaliyetini yürüten müfettişin çalışma adresi ve iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin Vergi Denetim Kurulunun hazırladığı videoya 'https://www.youtube.com/watch?v=1B4jcRbEHuM' linki üzerinden ulaşılabilir." denildi.

MEB duyurdu: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandıMEB duyurdu: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandıEğitim

 

Sivas'ta deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı geldiSivas'ta deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı geldiGündem

 

Ekonomi
TEB/Leblebici: 2025 yılı zorlu bir yıl olarak devam edecek
2025 yılı zorlu bir yıl olarak devam edecek
İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldı
İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldı
HSBC/Murat Ülgen: Gelişen piyasalara iyimserlik 2 yılın zirvesinde, ama risk iştahı azalıyor
Gelişen piyasalara iyimserlik 2 yılın zirvesinde, ama risk iştahı azalıyor
Alışverişte SMS iznine yasak getirildi: Uymayana cezalar yolda
Alışverişte SMS iznine yasak getirildi: Uymayana cezalar yolda
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: Ülkeler arası ödemeler konusunda çalışmalarımız sürüyor
Ülkeler arası ödemeler konusunda çalışmalarımız sürüyor
İBB’de promosyon krizi: Anlaşmaya itiraz geldi, sendikalar “Bu rakam kabul edilemez” dedi
İBB’de promosyon krizi: Anlaşmaya itiraz geldi, sendikalar “Bu rakam kabul edilemez” dedi