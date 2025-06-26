MEB duyurdu: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesindeki duyuruda, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.
Sonuçlara, "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.