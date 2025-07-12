İş dünyasından “Terörsüz Türkiye” için destek

“Terörsüz Türkiye” kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından iş dünyasından da sürece yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Erdoğan’ın konuşması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan'ın bugünkü tarihi mesajlarını, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası görüyoruz. İş dünyası olarak “Terörsüz Türkiye” sürecinde üzerimize düşen her sorumluluğu, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da eksiksiz ifa edeceğiz” dedi.

Avdagiç’in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Terör örgütü PKK’nın silah teslim sürecinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü tarihi mesajlarını, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası görüyoruz.

Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e oluşturulan güçlü bağlar hem Türkiye hem bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın son açıklamasıyla Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar uzanan binlerce yıllık Türk tarihi yeni bir vizyona kavuşmuştur.

Bu gelişme sadece siyasette değil ekonomide de ülkemizin önünü açacak, iç cephesini tahkim edecektir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ekonomik güç olarak öne çıkmasını ve tüm ağırlığının hissedilmesini sağlayacaktır.

Bugünden itibaren Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla Türkiye’nin benzersiz insan ve girişimci kaynağı, barışın gölgesinde yeni ekonomik başarılar inşa etmekte buluşacaktır.

İş dünyası olarak “Terörsüz Türkiye” sürecinde üzerimize düşen her sorumluluğu, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da eksiksiz ifa edeceğiz.

Kahraman şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına halel getirmeden, emanetlerine sahip çıkarak, vatanını üretimle koruyacak ve büyütecek gençlerimizle büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

Terör örgütü PKK’nın silah teslim sürecinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü tarihi mesajlarını, iş dünyası olarak Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası görüyoruz.



Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e… — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) July 12, 2025

Erdal Bahçıvan: Tüm taraflara teşekkür ediyorum

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, sürece yönelik açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik olan PKK’nın silahları teslim sürecinin başlaması, hiç şüphesiz ki ülkemiz ve bölgemiz için çok boyutlu ve derin etkileri olacak tarihi bir adım niteliği taşıyor" dedi.

Bahçıvan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik olan PKK’nın silahları teslim sürecinin başlaması, hiç şüphesiz ki ülkemiz ve bölgemiz için çok boyutlu ve derin etkileri olacak tarihi bir adım niteliği taşıyor.

Hep birlikte; diyalog köprülerinin inşa edilerek toplumsal kutuplaşmanın bitirilmesi noktasında; ülkemizin istikrarı, huzuru, milli birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesinin yanı sıra psikolojik ve sosyal travmaları geride bırakmamızı temin edecek çok önemli bir sürecin başlangıcına tanıklık ediyoruz.

Toplumsal güven ortamının, huzurun ve barışın tam anlamıyla tesis edilmesi noktasında büyük umutlar barındıran bu yeni iklimi; aynı zamanda gerek yerli gerekse uluslararası yatırımlar açısından Türkiye’yi daha cazip hale getirerek, eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan turizme her alanda kapsayıcı bir kalkınma dönemine zemin teşkil edecek olması açısından çok önemli buluyorum.

Yeni sürecin; aynı zamanda bölgesel istikrar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin önündeki engelleri kaldırarak, Orta Doğu’da daha entegre bir ekonomik yapının inşasını sağlama noktasında güçlü bir adım olmasını da ayrıca değerli buluyorum.

Barış ve istikrar yolunda sürece iradesiyle emek veren ve katkı sunan tüm taraflara da teşekkür ediyorum."