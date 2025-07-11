Özel eğitimde biyometrik takip sistemi zorunlu oldu!

Millî Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumlarının işleyişine dair esasları belirleyen yönetmelikte köklü değişikliklere gitti. 11 Temmuz 2025 tarihli ve 32953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler, öğrenci ve personel devam takibinden ücret düzenlemelerine, evde verilen eğitim hizmetlerinden denetim süreçlerine kadar pek çok başlıkta yeni uygulamaları devreye soktu. En dikkat çeken başlık ise “biyometrik kimlik doğrulama sistemi”nin zorunlu hale getirilmesi oldu.

Yüz tanıma temelli biyometrik sistemler kullanılacak

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden bireyler ile bu kurumlarda görevli eğitim personelinin ders devam takipleri, yüz tanıma temelli biyometrik sistemler ve kameralı görüntüleme araçları ile kayıt altına alınacak.

Kurum giriş ve çıkışlarında yüzün net biçimde görüldüğü en az 90 gün süreyle kayıt tutan kameralar kurulacak.

Bu sistemlerin çalışmasında meydana gelebilecek aksaklıklar mücbir sebep sayılmayacak; kurumların günlük imzalı kontrol listeleri tutmaları, verileri bulut sistemlerde yedeklemeleri ve elektrik kesintilerine karşı jeneratör ya da UPS gibi önlemler almaları gerekecek.

Evde eğitim alanlara aylık plan ve ön bildirim zorunluluğu

Evde destek eğitimi alan ve sağlık raporuyla bu eğitimi kuruma gitmeden almak zorunda olduğu belirtilen bireyler için ise kameralı sistem ve biyometrik doğrulama şartı aranmayacak.

Evde eğitim alan bireyler adına aylık iş takvimi hazırlanacak ve bu takvim önceden Özel Eğitim Modülüne işlenecek. Eğitimler yalnızca bu takvime uygun gün ve saatlerde gerçekleştirilecek; değişiklik yapılırsa modüle işlenmesi gerekecek.

Biyometrik onam formu kayıt şartı oldu

Yeni kayıt yaptıracak bireylerden Bakanlık destekli ya da kendi imkanlarıyla ödeme yapan ayrımı gözetilmeksizin biyometrik fotoğraf, gelişim ve etkinlik belgeleri, veli muvafakatnamesi ve “biyometrik kimlik doğrulama sistemi bilgilendirilmiş onam formu” istenecek.

Bu belgeler arasında yer alan BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) belgeleri, kayda esas teşkil edecek şekilde kurum arşivine alınacak.

Özel eğitim giderlerini kendisi karşılayan bireylerden herhangi bir ölçme aracı için ayrıca ücret alınamayacak.

Ölçme işlemleri sadece bu konuda yeterliliği olan, belgeyle kanıtlayan eğitim personelince yapılacak. Değerlendirme sonuçları üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.

Yeni sistem kapsamında manuel girişlerin olduğu durumlarda veriler, ödeme sonrası denetimle kontrol edilecek.

Gerçeğe aykırı bildirimlerde ödeme geri alınabilecek. Denetimlerin yılda en az dört kez yapılması zorunluluğu getirildi.

Bakanlık kayıtlarında biyometrik veriler saklanacak

Tüm sistemin usul ve esasları ile teknik altyapısı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Biyometrik veriler, kurum ile Bakanlık kayıtlarında saklanacak.

Yeni yönetmelik 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.