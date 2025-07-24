LGS tercih süreci bugün sona eriyor
14 Temmuz'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih süreci bugün sona erecek. Lise adayları tercih işlemlerini e-Okul üzerinden yapabiliyor.
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1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için LGS tercihleri sona eriyor.
Öğrenciler tercih işlemlerini saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden gerçekleştirebilecek. Liselere yerleştirme; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.
Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
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