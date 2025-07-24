LGS tercih süreci bugün sona eriyor

1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için LGS tercihleri sona eriyor.

Öğrenciler tercih işlemlerini saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden gerçekleştirebilecek. Liselere yerleştirme; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos'ta ilan edilecek.