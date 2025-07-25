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ÖSYM duyurdu! 2025-ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025-ALES/2 sınav sonuçlarını bugün duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilir.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu! 2025-ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını bugün, 25 Temmuz 2025 tarihinde duyurdu. 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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