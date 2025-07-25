ÖSYM duyurdu! 2025-ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2025-ALES/2 sınav sonuçlarını bugün duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını bugün, 25 Temmuz 2025 tarihinde duyurdu. 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.