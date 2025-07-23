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İTÜ'den YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilere burs imkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) ilk 1000'e giren öğrencileri, "İlk Tercih" ve "Sporcu" bursuyla desteklemeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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İTÜ'den YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilere burs imkanı
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ, hazırlık sınıfından itibaren sağladığı burs, barınma ve yurt dışı olanaklarıyla birlikte, ilk 1000'de olup, kendilerini tercih eden adaylara ayrıcalıklı akademik gelecek sunuyor.

2025-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yerleştirme puanı esas alınarak ilk 10, 100, 500 ile 1000'e giren, üniversitenin lisans programlarına yerleşen öğrencilere yönelik "İTÜ Başarı Ödülü" kapsamında birçok imkan tanınıyor.

Bu olanaklar, hazırlık sınıfı dahil 5 yıl boyunca sürecek şekilde planlanıyor.

Ayrıca "İlk Tercih" ve "Sporcu" bursunun yanı sıra diğer başarı alanlarındaki öğrenciler de destekleniyor.

Geçen yılın yerleştirme sonuçlarına göre ilk 1000'den 97 öğrencinin tercihi olan İTÜ, bu yılki başarı ödülleri ve burslarıyla da öğrencileri destekliyor.

Üniversite, "2025 Tanıtım ve Tercih Günleri" kapsamında 24 Temmuz-3 Ağustos'ta, 10.00-16.00 saatleri arasında aday öğrencilere ve ailelerine kapsamlı rehberlik verecek.

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