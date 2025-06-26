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IFC'den İş Leasing'e 100 milyon dolarlık finansman

İş Leasing, Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile iklim ve çevre projeleri ile kadın girişimcilerin KOBİ’lerini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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IFC'den İş Leasing'e 100 milyon dolarlık finansman
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İş Leasing, Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 100 milyon Amerikan Doları tutarında uzun vadeli kredi anlaşmasına imza attı. Kredi, Türk şirketlerinin iklim projelerinin ve su kaynaklarının korunması ile atık yönetimi dahil olmak üzere mavi finansman alanındaki uygulamalarının, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanısıra kadın girişimcilerin kurduğu KOBİ’lerin finansmanında kullanılacak.

"KOBİ’ler olmak üzere müşterilerimizin sürdürülebilirlik kapsamındaki projelerini desteklemeye devam edeceğiz"

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi U. Şafak Öğün “IFC’den temin ettiğimiz bu kaynağın ülkemize ve şirketimize duyulan güvenin bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzün öncüsü olarak yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımız, müşterilerimizin bu alandaki dönüşümlerine katkı sağlamayı da içeriyor.  Başta KOBİ’ler olmak üzere müşterilerimizin sürdürülebilirlik kapsamındaki projelerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

"İstihdam yaratılmasını teşvik ediyoruz"

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer "Bu işbirliği iklim kredisi portföyümüzü genişletirken Türkiye'deki şirketlerin yeşil dönüşümün ayrılmaz bir parçası olmasını sağlıyor. İş Leasing'in sürdürülebilir projeleri finanse etme kapasitesini destekleyerek kritik çevresel zorluklara uzun vadeli çözümler sunma konusundaki bağlılığımızı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda kadın girişimcilere yönelik desteğimizi sürdürüyor ve istihdam yaratılmasını teşvik ediyoruz." dedi.

 

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