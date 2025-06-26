TEB/Leblebici: 2025 yılı zorlu bir yıl olarak devam edecek

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, İstanbul’da düzenlenen Ödeme Sistemleri Zirvesi’nde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı. Bankacılık sektöründen Türkiye ekonomisine, regülasyonlardan enflasyon beklentilerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Leblebici, “Bankalar karlılık tarafında baskı altında. Ülke olarak bir büyüme savaşının içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

"Ödeme sistemlerini küresel ticarete daha fazla entegre etmeliyiz"

Leblebici, ödeme sistemlerinin sadece birer işlem altyapısı değil, aynı zamanda küresel rekabetin ve ticaretin omurgası olduğuna işaret ederek, bu alanın stratejik önemine dikkat çekti. Ödeme sistemleri alanında bazı aktörlerin regülasyonların etrafından dolaşarak başka iş alanlarına yönelmesinin risklerine değinerek “Ödeme sistemlerini küresel ticarete daha fazla entegre etmeliyiz. Ödeme sistemlerinde başka işlere bulaşmak isteyenler regülasyonların etrafından dolanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörünün karlılık baskısı yaşadığını belirten Leblebici, “Ülke olarak bir büyüme savaşının içerisindeyiz" dedi.

"2025 yılı zorlu bir yıl olmaya devam edecek"

2025’in ekonomik açıdan kolay bir yıl olmayacağını vurgulayan Leblebici, şirketlerin özellikle yatırım kararlarında daha temkinli olduklarını ancak enflasyonun düşmesiyle birlikte yıl sonuna doğru yatırım ortamının yeniden iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

"Enflasyon hedefi gerçekçi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hedefinin gerçekçi olduğunu düşündüğünü belirten Leblebici, reel sektörün krediye erişiminde ise şu an ciddi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

“Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin gerçekçi olduğunu düşünüyorum” diyen Leblebici, TCMB'nin ilerleyen dönemde talebin zayıflaması halinde yeni adımlar atabileceğini belirtti.