  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi yatırım programına alındı
Takip Et

Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi yatırım programına alındı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi projesinin yatırım programına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi yatırım programına alındı
Takip Et

AK Parti'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Okandan, projenin sadece Kayseri için değil, Türkiye tarımı açısından da stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımla birlikte Kayseri'nin tarım potansiyelinin daha da büyüyeceğini aktaran Okandan, projenin yerel kalkınma, istihdam artışı ve sürdürülebilir tarım açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Yatırımın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, "Bu büyük ve vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza ve tüm katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okandan ayrıca tarımsal üretimde Kayseri'nin yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

CHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımıCHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımıGündem

 

İddia | İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyorİddia | İmamoğlu: Kılıçdaroğlu beni burada betona gömmek istiyorGündem

 

Ekonomi
Uzun vadede frank, kısa vadede euro
Uzun vadede frank, kısa vadede euro
40 yıllık üretim biterken 10 milyon ton rezerv buldu, 50 milyon dolar daha yatıracak
40 yıllık üretim biterken 10 milyon ton rezerv buldu, 50 milyon dolar daha yatıracak
40 yıllık üretim biterken 10 milyon ton rezerv buldu, 50 milyon dolar daha yatıracak
40 yıllık üretim biterken 10 milyon ton rezerv buldu, 50 milyon dolar daha yatıracak
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon TL ceza
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO ve TASD heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO ve TASD heyeti ile görüştü
IFC'den İş Leasing'e 100 milyon dolarlık finansman
IFC'den İş Leasing'e 100 milyon dolarlık finansman