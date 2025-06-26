Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi yatırım programına alındı

AK Parti'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Okandan, projenin sadece Kayseri için değil, Türkiye tarımı açısından da stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımla birlikte Kayseri'nin tarım potansiyelinin daha da büyüyeceğini aktaran Okandan, projenin yerel kalkınma, istihdam artışı ve sürdürülebilir tarım açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Yatırımın Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Okandan, "Bu büyük ve vizyoner yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanlarımıza ve tüm katkı sunanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okandan ayrıca tarımsal üretimde Kayseri'nin yeni bir döneme girdiğini kaydetti.