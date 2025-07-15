Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Bu yıl şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'ndaki hayvan hareketliliğinin, hayvan hastalıklarında artışa neden olduğunu belirterek, "Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon, et ve süt veriminde azalma gibi ilk bulguları olan şap hastalığı koyun ve keçilerde daha hafif seyrediyor. Genellikle hastalığın ölüm oranı düşük olmakla birlikte bulaşma oranı yüksektir. Ancak Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre bu yıl görülen şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrediyor. Hastalık sonucunda bazı bölgelerde üreticilerimiz hayvan kayıpları yaşıyor. Bunun yanında et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı üreticilerimiz ekonomik kayıplarla karşı karşıyadır" dedi.

"Bu yıl görülen şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrediyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde etkili olan şap hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılının tarım sektörü açısından bir afet yılına dönüştüğünü belirten Bayraktar, hastalığın hayvancılık üzerinde yarattığı tahribata dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Henüz ilk yarısında tarım sektörü için bir afet yılı haline gelen 2025 yılı üreticilerimizi zorlamaya devam ediyor. Bu yıl yaşanan don, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerin yanında son dönemde hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle 81 ilde hayvan pazarları kapatıldı ve hastalık olan bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu yıl Kurban Bayramında artan hayvan hareketleri hastalık mihraklarında artışa neden oldu. Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon, et ve süt veriminde azalma gibi ilk bulguları olan şap hastalığı koyun ve keçilerde daha hafif seyrediyor. Genellikle hastalığın ölüm oranı düşük olmakla birlikte bulaşma oranı yüksektir. Ancak Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre bu yıl görülen şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrediyor. Hastalık sonucunda bazı bölgelerde üreticilerimiz hayvan kayıpları yaşıyor. Bunun yanında et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı üreticilerimiz ekonomik kayıplarla karşı karşıyadır.

Kaçakçılıkla topyekün mücadele edilmesi konusunda taviz verilmemelidir

Şap hastalığının en önemli nedeni sınırlarımızdan ülkemize yapılan kaçak canlı hayvan ve et girişleridir. Canlı hayvan ve etin kaçak yollarla ülkemize girmesi hem insan hem de hayvan sağlığı için son derece tehlikelidir. Kaçakçılıkla topyekün mücadele edilmesi konusunda taviz verilmemelidir. Aksi takdirde hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit eden bu risk ortadan kaldırılamaz, olası ekonomik kayıplarının önüne geçilemez. Şap hastalığı ile mücadelede karantina ve aşı tedbirlerinin rolü çok önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla; bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir alındığı, hastalık çıkan bölgelerde yeterli miktarda aşı stoku mevcut olduğu ve sevkiyatın planlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Üreticilerimizin de bu hastalığa karşı alacağı önlemler büyük önem taşımaktadır

Üreticilerimizin de bu hastalığa karşı hem öncesinde hem de hastalık sırasında alacağı önlemler büyük önem taşımaktadır. Üreticilerimizin hastalık çıkmadan alması gereken bazı önlemleri arasında; Ahırlarda şap hastalığına karşı etkili dezenfektanlar bulundurulmalı. Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimse sokulmamalı, bakıcılar da günlük kıyafetlerinin dışında farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmeli. Damızlık hayvanlarda sağım öncesinde ellerin ve otomatik sağım makinelerinin temizliğine özen gösterilmeli. Yeni satın alınan hayvanlar 21 gün süre ile karantinaya alınmalı ve süre sonunda hastalık yok ise diğer hayvanların yanına alınmalı. Enfekte bölgelerden ot, saman vb. alınmamalıdır.

Hastalık çıktıktan sonra üreticilerimizin alacağı bazı önlemler arasında; hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanlar hemen birbirinden ayrılmalı, hasta hayvanların bulunduğu yerin dezenfeksiyonu sağlanmalı, hasta hayvanların altlıkları yakılmalı, en hızlı şekilde veteriner hekimin haberdar edilmesi gerekmektedir.

Hayvan pazarlarının ülke genelinde kapalı olması dolayısıyla hayvan satışının yapılamaması üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarını ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmelidir. Son olarak şap hastalığından zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”