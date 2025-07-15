Elon Musk, Grok’u devlet kullanımına sunacak

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, Pentagon’un şirkete yakın zamanda milyonlarca dolarlık savunma sözleşmeleri vermesinin ardından yapay zekâ modeli Grok’u devlet kullanımına sunacağını duyurdu.

xAI, X’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Grok for Government’ı duyuruyoruz – ileri düzey modellerimizi ABD Hükümeti müşterilerine sunan bir ürün paketi.” dedi.

ABD hükümeti ile ortaklık

Şirket ayrıca ABD hükümeti ile “iki yeni ortaklık” duyurdu. Bunlar arasında Pentagon tarafından verilen bir savunma sözleşmesi ve federal kurumların/departmanların onaylı ürünleri satın almasına olanak tanıyan “Genel Hizmetler İdaresi (GSA) programı aracılığıyla satın alınabilen” xAI ürünleri yer alıyor.

Anlaşma eleştirilerin odağında!

Bu haber, xAI’nin Alphabet’in Google’ı ve Anthropic gibi şirketlerle birlikte 200 milyon doların üzerinde savunma sözleşmesi almasının ardından geldi. Anlaşma, Senatör Elizabeth Warren tarafından eleştirildi.

SpaceX, xAI’ye yatırım yaptı

xAI ayrıca son zamanlarda Musk’ın SpaceX ve Tesla gibi diğer şirketleriyle birleşme görüşmeleri nedeniyle de gündeme gelmişti. SpaceX de yakın zamanda xAI’ye 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Tesla'dan 'destansı' çalışma geliyor

Öte yandan Musk, yıl sonuna kadar Tesla’dan “destansı” bir demo geleceğini ima ederek şirketin Optimus insansı robotlar serisi ve Cybercab ile ilgili olası gelişmeler hakkında heyecan yarattı.