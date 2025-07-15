  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Başbakanı Merz: Trump'ın gümrük vergisi Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir
Takip Et

Almanya Başbakanı Merz: Trump'ın gümrük vergisi Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik açıkladığı yüzde 30’luk gümrük vergisinin Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Başbakanı Merz: Trump'ın gümrük vergisi Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması Berlin’de endişeyle karşılandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonuna yaptığı değerlendirmede, söz konusu verginin Alman ihracat ekonomisini derinden sarsabileceğini vurguladı.

“Bu durum tüm ekonomi politikamızı gölgede bırakabilir”

Merz, “Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, şu ana kadar yürüttüğümüz ekonomi politikalarının çoğu ikinci plana itilebilir. Bu karar, Alman ihracatına büyük zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Gümrük vergilerinin uygulanmaması için diplomatik temaslarda bulunduğunu belirten Merz, çözüm için Avrupa Birliği içinde birlik sağlanması ve ABD Başkanı ile “mantıklı görüşmelerin” yapılması gerektiğine dikkat çekti. Başbakan, 1 Ağustos’a kadar kalan sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yoğun çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi beklenen karar sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de misilleme mesajı vermişti. Leyen, “ABD’nin adımına karşılık olarak mevcut misilleme tedbirlerinin süresini uzatacağız ve yenileri için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile ilgili kararına mahkemeden onay geldiTrump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldiDünya
New York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekNew York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekDünya

 

Dünya
Suriye'de Dürzi ve Bedeviler ateşkes ilan etti
Suriye'de Dürzi ve Bedeviler ateşkes ilan etti
Aliyev: Türkiye, FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktı
Aliyev: Türkiye, FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktı
Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 131'e yükseldi
Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 131'e yükseldi
ABD’de orman yangınında korku dolu anlar! Alevler ateş hortumuna dönüştü
ABD’de orman yangınında korku dolu anlar! Alevler ateş hortumuna dönüştü
Duhok'taki Sersenk petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi
Duhok'taki Sersenk petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi
İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını!
İtalya'nın Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını!