Almanya Başbakanı Merz: Trump'ın gümrük vergisi Alman ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması Berlin’de endişeyle karşılandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ARD televizyonuna yaptığı değerlendirmede, söz konusu verginin Alman ihracat ekonomisini derinden sarsabileceğini vurguladı.

“Bu durum tüm ekonomi politikamızı gölgede bırakabilir”

Merz, “Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, şu ana kadar yürüttüğümüz ekonomi politikalarının çoğu ikinci plana itilebilir. Bu karar, Alman ihracatına büyük zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

Gümrük vergilerinin uygulanmaması için diplomatik temaslarda bulunduğunu belirten Merz, çözüm için Avrupa Birliği içinde birlik sağlanması ve ABD Başkanı ile “mantıklı görüşmelerin” yapılması gerektiğine dikkat çekti. Başbakan, 1 Ağustos’a kadar kalan sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yoğun çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan, Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi beklenen karar sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de misilleme mesajı vermişti. Leyen, “ABD’nin adımına karşılık olarak mevcut misilleme tedbirlerinin süresini uzatacağız ve yenileri için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulunmuştu.