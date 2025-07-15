Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın Eğitim Bakanlığı'ndan 1400’e yakın çalışanı işten çıkarma planının önünü açtı. Mahkeme, alt mahkeme kararını askıya alarak tasfiye sürecinin yeniden başlamasına izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Eğitim Bakanlığı’ndaki kapsamlı tasfiye planına karşı verilen alt mahkeme kararını askıya aldı. Kararla birlikte yaklaşık 1400 çalışanın işten çıkarılmasının yolu açıldı. Mahkeme gerekçesini açıklamazken, tasfiyeye karşı çıkan Massachusetts federal yargıcı Myong Joun’un kararının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarma sürecinin yeniden başlamasına imkan tanıyacak karar için gerekçe açıklanmadı.

ABD yönetiminin başvurusuyla açılan davada Massachusetts eyaletinde görevli federal yargıç Myong Joun'un kararını askıya alan Yüksek Mahkeme, tasfiye sürecini tekrar başlattı ve Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 1400 kişinin işten çıkarılmasının önünü açtı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş ve göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

ABD Eğitim Bakanlığı, "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

ABD'de federal yargıç Myong Joun ise Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetmişti.

Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığı'nın başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.