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Bodrum'da yanan teknenin sahibi ünlü holdingin sahibi çıktı

13 Temmuz'da Bodrum'da yanan ve söndürme çalışmalarının ardından batan lüks motoryat, Mıstaçoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinden Faruk Mıstaçoğlu'na ait çıktı. Omix markasının sahibi olan Mıstaçoğlu Holding, aynı zamanda Çin merkezli OPPO markasına ait akıllı telefonlarının üretimini gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi
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Bodrum'da yanan teknenin sahibi ünlü holdingin sahibi çıktı
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Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Türkbükü mahallesinde dün öğlen saatlerinde bir motoryat çıkan yangınla alevlere teslim olmuştu.  İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş,  yangının çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatılmıştı. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre yanan teknenin Türkiye’de Oppo marka cep telefonlarının üreticisi ve dağıtıcısı olan AGM’yi de bünyesinde bulunduran Mıstaçoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun ağabeyi Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu’nun teknesi olduğu ortaya çıktı. 

Yangın çıktığında teknedeydiler

Habere göre yangın Mıstaçoğlu çifti teknedeyken çıktı ve yangın söndürülemeyince yara almadan tahliye edildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali değerlendirilirken Mıstaçoğlu çiftinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. 

Sosyal medyada yanan teknenin videosu paylaşıldı

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de "Melinay" adlı teknenin alev alev yanmasına yatlarından ya da vakit geçirdikleri plajlardan şahit oldular.

Cem Hakko, Nazlı Kayaaslan, Aslı Gümüşel, Buse Terim, Mine Kalpakçıoğlu, Siren Ertan ve Artuğ Aysal, korku dolu anlar yaşarken, sosyal medya hesaplarında da teknenin alevler ve dumanlar içindeki görüntülerini paylaştılar.

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