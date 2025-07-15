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Kulis: AK Parti’nin Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandı?

AK Parti’nin üç gün süren Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandığı kulislere düşmeye başladı.

Haber Merkezi
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Kulis: AK Parti’nin Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandı?
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AK Parti’nin üç gün süren Kızılcahamam kampının perde arkasında neler yaşandığı kulislere düşmeye başladı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın aktardığına göre, Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, “Karımın Kocası” tiyatro oyununu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Diyarbakır muhafazakar bir şehir. Böyle bir oyuna nasıl müsaade edilir?” diyerek şikâyet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunun adını “Evlilik Komedisi” olarak değiştirip daha sonra da kaldırdıklarını açıkladı.

Görme engelli parti kurucusu Lokman Ayva ise Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef aldı. Bakanlığın çalışmalarını yetersiz bulan Ayva, “Hizmet yok. Böyle bakanlık mı olur, kapatın daha iyi” dedi. Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “Kabinenin tek kadın bakanına böyle mi davranılır?” diyerek Ayva’ya sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti-MHP ve DEM’in üçlü olarak yola devam edeceği sözleri üzerine AKP’liler “İttifak ortağı mı olduk?’’ sorusunu yöneltti. Erdoğan ve AK Parti'li yöneticiler ise “Sadece terörsüz Türkiye sürecinde üç parti birlikte yürüyecek” cevabını verdi.

Öte yandan kampta ekonomiye ilişkin olarak da eleştiriler sıralandı. Milletvekillerinin, “Emekliye, memura senede 2 kere zam yapılıyor. Neden asgari ücretliye yapılmıyor?  Vatandaş ekonomik zorluklardan, her gün değişen fiyatlardan, faiz yüksekliğinden, kontrolsüz artan kiralardan şikayet ediyor” eleştirisi daha önce de kulislere yansımıştı.

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