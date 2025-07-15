13 Temmuz’da Türk hava sahasında transit uçuş trafiği rekoru kırıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu,13 Temmuz itibarıyla 1745 transit uçuşla bu alanda en yüksek sayıya ulaşıldığını, 27 Nisan’daki 1729 uçuşluk rekorun geride bırakıldığını bildirdi.

12 Temmuz 2025’te ise 6 bin 110 uçuş trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza atıldığını ifade eden Abdülkadir Uraloğlu, “Bu rakamla birlikte, 15 Haziran 2024’te kaydedilen 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir” dedi.