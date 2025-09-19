Gönüllülükten küresel etkiye

2007’de Helsinki’de “Girişimcilik neden bu kadar yalnız hissettiriyor?” sorusuna cevap verebilmek için birkaç öğrencinin gönüllülükle başlattığı Slush, bugün dünyanın en güçlü girişimcilik platformlarından biri. Bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenecek Slush’D, girişimcileri küresel yatırımcılarla buluşturacak, gençlere ilham verecek ve Türkiye’nin ekosistemini global sahneye taşıyacak.

Girişimcilik ekosisteminin en etkili küresel buluşmalarından biri olan Slush, 2007’de Helsinki’de birkaç öğrencinin “Girişimcilik neden bu kadar yalnız hissettiriyor?” sorusuyla başlayan gönüllü bir hareketten doğdu. Bugün, dünyanın dört bir yanından girişimcileri, yatırımcıları ve genç yetenekleri bir araya getiren güçlü bir platforma dönüşmüş durumda. Bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek Istanbul Slush’D, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçerek; girişimciler için küresel sahnede görünür olma fırsatı sunmayı, yatırımcılar için yeni iş birliklerinin kapısını aralamayı ve gençler için ilham dolu bir öğrenme deneyimi yaratmayı amaçlıyor. 3-4 Ekim’de Tersane İstanbul’da gerçekleşecek bu buluşma, Türkiye girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor. Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman süreci şöyle anlatıyor:

Hedef, küresel girişimcilik ruhunu İstanbul’a taşımak

“Istanbul Slush’D serüveni gönüllülük ruhuyla, yaklaşık bir yıl önce attığım ilk adımla başladı., Akabinde Melisa Çağlar ve Mark Adato‘nun da kurucu ekipte yer almasıyla birlikte, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız bu yolculuğu hayata geçirmeye hazırlandık. Zaman içinde İpek Çeliksöz, Kaan Soysal, Yağız Özkes, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Kosova’nın katılımıyla güçlenen ekibimiz, bugün Londra, Viyana ve İstanbul’dan gelen toplam dokuz kişilik çekirdek kadro ve 60 gönüllü üniversite öğrencisinin desteğiyle, Istanbul Slush’D’yi hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Slush’ın küresel girişimcilik ruhunu İstanbul’a taşımak ve bölgedeki ekosisteme yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan bu yolculuk, 3-4 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

Dünyayı değiştirme potansiyeli olan girişimcilere ilham vermek

“Slush, 2007’de Helsinki’de birkaç öğrencinin “Girişimcilik neden bu kadar yalnız hissettiriyor?” sorusuyla doğan, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve kâr amacı gütmeyen bir hareket. Bugün dünyanın en samimi ve en etkili girişimcilik platformlarından biri olarak, her yıl binlerce girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyor. Slush’ın misyonu; dünyayı değiştirme potansiyeli taşıyan girişimcilere ilham vermek, vizyonlarını geliştirmek ve onları doğru ekosistemle buluşturarak somut değer yaratmalarına katkı sağlamak. Her yıl Helsinki’de düzenlenen ana etkinliğiyle küresel girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin nabzını tutuyor. Ayrıca yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, gençlere kariyer yollarını şekillendirme ve girişimcilik fikirlerini geliştirme fırsatı sunan küresel bir hareket olarak konumlanıyor. Slush’ın küresel başarısında gönüllü toplulukların etkisi büyük.”

Gönüllülük, paydaşları aktif katılımcıya dönüştürüyor

“Slush’ın küresel başarısının en önemli unsurlarından biri, gönüllü toplulukların yarattığı etki. Türkiye’de de girişimcilik ekosisteminde gönüllülük kültürünün gelişmesi; gençlerin deneyim kazanmasına, girişimcilerin ilham almasına ve yatırımcıların yeni bakış açılarıyla ekosisteme katkı sunmasına olanak sağlayabilir. Gönüllülük, paydaşları sadece izleyici değil, aktif bir katılımcı hâline getiriyor. Bu da güvene dayalı ilişkilerin kurulmasına, daha güçlü bir dayanışma ortamının oluşmasına ve uzun vadede ekosistemin daha sürdürülebilir bir şekilde büyümesine zemin hazırlıyor.”

İstanbul buluşmasının en büyük farkı, gönüllülük kültürü

“Istanbul Slush’D’nin Türkiye’de ilk kez düzenlenmesi, ülkemiz için uluslararası arenada önemli bir vitrin niteliği taşıyor. Istanbul Slush’D, Türkiye girişimcilerini dünya çapındaki yatırımcılarla buluştururken, yerel ekosistemin gücünü ve potansiyelini global sahnede göstermeyi hedefliyor. Istanbul Slush’D’yi diğer ülke etkinliklerinden ayıran üç temel özellik bulunuyor; birincisi, konuşmacı kalitesi; alanında lider küresel isimler İstanbul’da bir araya geliyor. İkincisi, eşleştirme altyapısı; etkinlik öncesinde mobil uygulama üzerinden katılımcılar hedefli ve anlamlı bağlantılar kurabiliyor. Üçüncüsü, platform yaklaşımı; Istanbul Slush’D, yalnızca bir organizasyon değil, girişimciler, yatırımcılar ve gençler için ekosistemi ileriye taşıyan bir sıçrama tahtası olarak tasarlandı. Istanbul Slush’D’nin bir diğer ayırt edici yönü ise gönüllülük kültürü. İstanbul Slush’D, 60 civarında gönüllü üniversite öğrencisinin katkılarıyla, operasyonel süreçlerden sahne arkası desteklerine kadar pek çok alanda yürütülüyor. Bu sayede gençler, girişimcilerle tanışma ve ekosistemin aktif bir parçası olma fırsatı bulurken, etkinlik de enerjisini gönüllülerin katkılarıyla kazanıyor.”

Genç girişimcilere “Sen de global sahnedesin” diyeceğiz

“Türkiye’de girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızla büyüyor ve özellikle fi ntek, oyun, yapay zekâ ve e-ticaret sektörleri öne çıkıyor. Fintek alanında Midas, Sipay ve iyzico gibi güçlü oyuncular, finansal hizmetlerin dijitalleşmesini hızlandırıyor. Türkiye’nin ilk yazılım unicorn’u ve globalde adından söz ettiren bir diğer Türk girişimi ise yapay zekâ destekli pazarlama teknolojileriyle yazılım alanında Türkiye’nin ilk unicorn’u olan Insider. Oyun tarafında ise Peak Games’in Zynga’ya 1,8 milyar dolarlık satışı ve Dream Games’in unicorn başarısı, Türkiye’yi oyun dünyasında küresel sahneye taşıdı. Ekosistemi desteklemenin en kritik yolu, girişimcileri global sahneye taşımak ve inovasyonu teşvik etmek ve girişimcileri küresel yatırımcılarla buluşturmak; Istanbul Slush’D ile tüm bu adımları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce Türkiye’ye yatırım yapmamış global fonların pazara adım atması, yerel yatırımcıların global fonlarla iş birliklerini güçlendirmesi ve uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artması önceliklerimiz arasında. Ayrıca Slush Helsinki gibi büyük platformlara Türkiye’den daha çok startup göndermeyi hedefliyoruz. Uzun vadede ise genç girişimcilere “Senin yerin sadece burada değil, sen global sahnedesin” mesajını vermek ve onlara ilham olmak bizim için kritik.”