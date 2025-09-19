Bilişimdeki bir şirket gelirini 11 kat artırdı

Piyasaların zorlandığı bir süreçte bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalardan dikkat çekici sonuçlar gözlendi. Altı aylık mali verilere göre bilişim sektöründe gelirini %50 ve üzerinde artıran 8 şirket bulunuyor. Satışlarını en hızlı artırmayı başaran şirketin büyüme oranı %1.052 seviyesinde. Küçük ve orta ölçekli şirketler yüksek oranlı büyüme kaydederken, büyüklerde hem dengeli hem de değişken sonuçlar öne çıktı.

Gelirini 11 kattan fazla büyüttü

Listeye ilk sıradan giren Link Bilgisayar altı aylık mali tablosunda gelirini %1.053 artırarak 577 milyon TL’ye çıkardı. Oran, gelirin 11,5 kat arttığını işaret ediyor. Şirketin Aselsannet ile gerçekleştirdiği iş birliği gelirini destekleyen ana dayanak. Yılın ikinci yarısında açıklanan yeni siparişler, gelirdeki büyümenin devam edeceğini gösterir nitelikte. Hissenin fiyatı ise Temmuz 2024’teki seviyelerinde.

Listeye ikinci sıradan giren ATP Yazılım’ın gelir büyümesi %139 olurken tutar 2,8 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Gelirlerinin %30’u yurt dışı kaynaklı. Firmanın CEO’su, Çin’de önemli bir operasyonları olduğunu belirtiyor. İşlem fiyatı Şubat 2024’teki değerlerde.

Büyüklerde tablo değişken

Bilişim sektöründe en fazla gelir üreten firma İndeks Bilgisayar. Şirket, yılın ilk yarısında 36,6 milyar TL tutar ile açık ara önde. Ancak bu büyüklüğe rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 düşüş yaşadı. Hisse fiyatı ise dalgalı seyretse de altı yılı geçkin süredir yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor. Şubat 2024’ten bu yana ise satış baskısı daha belirgin gözleniyor.

ZEYNEP’E SOR

Toplam varlık getirisi mi, toplam sermaye getirisi mi?

Toplam varlık getirisi; kaynak verimliliği, kıyaslama, etkinlik, bağımsızlık. Sınırlı anlam, kârlılığı gizleme, ayrımı görmeme, sübjektiflik. Toplam sermaye getirisi; kârlılığı ölçme, kritik gösterge, verimlilik, temettü kapasitesi. Borcu görmeme, sektörel farklılık, yanıltıcılık riski.

Geliri büyüdü ve esas faaliyetlerinden kâr elde etti. Ancak borçlanma maliyetini düşürmeli

Otokar iyi bir şirket olmasına rağmen neden zararda. Öğrenebilir miyim? / Adem Mercan

Adem, yılın ilk yarısında gelirlerini %13 artırmasını bilen Otokar, dönem sonundaysa 79 milyon TL zarar yazdı. Brüt kârını %67 artıran firmanın, esas faaliyetlerinden kaynaklı zararı kâra döndürmesi ise önemli. Ancak bu performans net kâra yansımadı. Bu sonuçta en dikkat çeken kalem, 4,7 milyar TL’yi aşan finansman gideri oldu. Tutar, şirketin faaliyet kârını adeta sildi. Borçlanmadan kaynaklı faiz ve kur farkı giderleri mali tablolar üzerinde belirgin bir baskıya sebep oluyor. Öte yandan firmanın satış gelirleri ve brüt kârındaki artış uzun vadeli pozitif sinyaller taşıyor. Bunun kâra yansıyabilmesi için finansman sorununu çözmesi önemli.

Kritik savunma sistemlerinin yüksek adetle üretilmesi mümkün olurken verimlilik artacak

Aselsan’ın Ankara’da gerçekleştireceği yatırımın gelire katkısı ne zaman olacak? / Erdal Bayrak

Erdal, Ankara Oğulbey’de başlattığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla Aselsan, mevcut üretim alanını 6.500 dönüme çıkarıyor. Bu da ciddi bir kapasite genişlemesi anlamına geliyor. Çelikkubbe projesi başta olmak üzere kritik savunma sistemlerinin daha yüksek adetlerde üretimini mümkün kılacak bu yatırım, 2026 ortasından itibaren firmaya gelir sağlaması hedefleniyor. Yeni yerleşke, hem test-tasarım hem de seri üretim süreçlerini tek çatı altında toplayarak verimlilik artışı sağlaması amaçlanıyor. Şirketin güçlü özkaynak yapısı ve gelir paylaşım modeliyle değerlendirilmesi planlanan şehir içi bir yerleşkesi finansal yükü sınırlayacak.

YATIRIM FONLARI

KAV fonu, euro bazlı getiri ile kazandırmak istiyor

Kuveyt Türk Portföy’ün yönettiği Altıncı Katılım Serbest (Döviz–Avro) Fonu (KAV), portföyünün ağırlığını döviz cinsi katılma hesaplarına ayırıyor. Yüzde 99,74 gibi neredeyse tamamen euro bazlı kira sertifikaları ve faizsiz finans ilkelerine uygun araçlara odaklanıyor. Toplam büyüklüğü 19,7 milyar TL, yatırımcı sayısı 6.473, pazar payı ise sadece %0,45 seviyesinde. Doluluk oranı %0,39 ile hayli sınırlı.

KAV, yılbaşından bugüne %33,40, son bir yılda ise %30,46 getiri elde etti. Özellikle euro bazlı düzenli kira geliri arayan yatırımcılar için dövizde çeşitlendirilmiş bir kanal sunuyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve euro bazlı enstrümanlara yönelimin arttığı dönemlerde performansı yükselebiliyor. Stratejisi, katılım esaslı ve döviz cinsinden koruma arayan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Karsan, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Karsan, nitelikli yatırımcılara 17.09.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 16.09.2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

17 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,03 seviyesinde bulunuyor. Karsan’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKRSN92613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARSAN TEKSTİL

Levent’te 403 milyon liraya taşınmaz satın aldı. Yönetimsel verimlilik ve prestij sağlayacak

Arsan Tekstil, İstanbul’da artan ticari faaliyetleri ve holdingleşme süreci doğrultusunda Levent’te bulunan müstakil bir taşınmazı 403,2 milyon TL’ye satın aldı. 1.015 metrekare arsa üzerinde, 896 metrekare kapalı alana sahip gayrimenkul, şirketin merkez ofis ihtiyacını karşılamak üzere büro olarak kullanılacak. Alım, şirketin kurumsal dönüşüm planlarının da fiziki altyapısını oluşturuyor.

Sabit kıymet yatırımı niteliğindeki girişim, Arsan’ın gelir tablosuna kısa vadede nakit çıkışı olarak yansıyacak. Tutar yıllık gelirinin %355’ine denk geliyor. İşlem, yönetimsel verimlilik, prestij ve merkezileşme açısından katkı sağlayabilecek. Öte yandan gayrimenkul alımı yatırımcı nezdinde nakit çıkışına yol açacağı için olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

LİNK BİLGİSAYAR

Sipariş artışı ve Ar-Ge projesiyle büyüme alanını genişletirken konumunu güçlendiriyor

Link Bilgisayar, yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde Aselsannet’ten 43,9 milyon TL tutarlı ek sipariş aldı. Mevcut gelişme, haziranda imzalanan iş birliği anlaşmasının genişlemesi anlamına geliyor. Teslimatlara bağlı olarak gelir bu yıl ve sonrasında finansallara yansıyacak. Şirket ayrıca, 22 milyon TL bütçeli yeni “Link Dashboard” projesinin de Gazi Teknopark tarafından onaylandığını duyurdu.

Savunma sanayisine yönelik projeler ile iş zekâsı tabanlı yazılım geliştirmelerini birlikte yürüten şirket, gelir çeşitliliğini artırmaya odaklanıyor. Aselsannet ile olan iş ortaklığı, kamu güvenliği ve tesis güvenliği gibi yüksek bütçeli projelere erişim sağlarken, Dashboard yatırımıyla bulut ve on-premise çözümlerle kurumsal yazılım pazarında konumunu güçlendirecek.

ALFA ENERJİ

Romanya’da GES portföyünü büyütüyor. Bağlı iştiraki üzerinden yeni bir yatırıma girişiyor

Alfa Solar Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania, Fort Smart Recycle firmasını yaklaşık 770 bin euroya satın aldı. Bünyesinde 4.150 kWp gücüne sahip bir GES kurulması planlanan şirketin toplam yatırım maliyeti 2,49 milyon euroya çıkacak. Üretimi ve satışa kısa sürede başlanması hedefl eniyor. Romanya, son yıllarda Türk enerji firmalarının doğrudan yatırım yaptığı pazar olarak öne çıkıyor.

Romanya’daki teşvik mekanizmaları ve Avrupa içi temiz enerji talebi, bu tür satın alma ve saha kurulumlarını cazip kılıyor. 4,15 MW’lık kapasite, dağıtık üretim segmentinde orta ölçekli bir pozisyon sağlıyor. Yatırımın, Alfa Enerji’nin hem uluslararası gelir kompozisyonunu çeşitlendirmesi hem de GES varlıklarını büyütmesi bekleniyor. Şirket ilk yarıda gelir ve kârını düşürdü.