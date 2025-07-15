  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Arjantin’de enflasyon beklentilerin altında kaldı
Takip Et

Arjantin’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

Arjantin'de enflasyon haziranda beklentilerin altında, bir önceki ayın bir miktar üzerinde geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arjantin’de enflasyon beklentilerin altında kaldı
Takip Et

Arjantin'de enflasyon haziran ayında beklentilerin altında kalırken, bir önceki ay gördüğü son 5 yılın en düşük oranından hafif yukarı geldi.

Arjantin Ulusal istatistik ajansı (INDEC) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Bu bir önceki ay açıklanan yüzde 1,5'in biraz üzerinde, piyasa beklentisi olan yüzde 1,9'un altında bir rakama işaret etti.

Mayıs ayında aylık enflasyon, 2020'nin aynı ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyonda yıllık artış oranı yüzde 39,8 ile bir önceki ayın yüzde 43,5 seviyesinin ve piyasa beklentisi olan yüzde 39,8'in altına geldi.

Çekirdek enflasyon ise Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geldi.

Ekonomistler, temmuz ayının ilk iki haftasında pesonun değerinin yaklaşık yüzde 5 düşmesinin fiyatlar üzerinde çok az bir etki yaratacağını öngörüyor.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo ise "Dalgalanma olabilir, bu bir sorun değil." dedi.

Analistlerin ilk tahminleri, temmuz ayında genellikle mevsimsel fiyat artışlarıyla karşılaşılmasına rağmen enflasyonun daha da yavaşlayacağını öngörüyor.

Merkez Bankası'nın anketine katılan analistler, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 27'ye düşeceğini öngörüyor.

Ekonomi
İnci kefali av yasağı bitiyor! Balıkçılar 'Vira bismillah' diyecek
İnci kefali av yasağı bitiyor! Balıkçılar 'Vira bismillah' diyecek
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar: Bu yıl şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta
Şemsi Bayraktar: Bu yıl şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta
Meşhur Çameli sırık fasulyesinde hasat başladı
Meşhur Çameli sırık fasulyesinde hasat başladı
Yeni evleneceklere altın tavsiyesi! Hem işçilik hem de değer kaybı daha az
Yeni evleneceklere altın tavsiyesi! Hem işçilik hem de değer kaybı daha az
İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyor
İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyor
Kahve keyfine tarife geliyor!
Kahve keyfine tarife geliyor!