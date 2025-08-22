Mahkemeler borçlunun Hazine mi, SGK mı olduğuna karar veremedi

HÜSEYİN GÖKÇE

Tabii ki kamu ile özel sektör arasındaki birçok ilişkide olduğu gibi bu konuda da yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle konu yargıya taşınıyor. Ancak 5 puanlık SGK prim teşvikine yönelik bir şirket ile kamu arasındaki dava tam olarak keşmekeşe dönüşmüş. Daha doğrusu mahkemeler, muhatap olan iki kurum, yani SGK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenmeyen 5 puanlık primden hangisinin sorumlu olduğu noktasında topu birbirlerine atmışlar. Yaşanan karmaşa ise Anayasa Mahkemesi tarafından çözülmüş.

Nasıl mı? Bir şirket İzmit Belediyesi ile 2009-2010 dönemini kapsayan bir hizmet sözleşmesi imzalamış. Şirket 5510 sayılı kanun gereği SGK priminin işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması gerektiği halde kendisi tarafından ödendiğini belirterek bu bedeli geri istemiş. Bunun üzerine SGK 58 bin 668 lirayı iade etmiş ama kısa süre sonra ödemenin yanlışlıkla yapıldığını belirterek parasını geri istemiş. Şirket de mecburen parayı yatırmış.

Bu kez mahkemeye başvuran şirket iş mahkemesinin kararıyla 58 bin 668 lirasını SGK’dan faiziyle almaya hak kazanmış ancak bu kararı Yargıtay bozmuş ve bozma gerekçesinde ödemeyi yapması gereken kurumun Hazine olduğunu belirtmiş.

Burada her iki mahkeme de davaları ret gerekçesinde, ‘husumet yokluğu’ görüşünü ortaya koymuş. Yani “senin dava açtığın kurum sorumlu değil, git diğerine dava aç” şeklinde kararlar verilmiş.

Şirket alacağını tahsilde kararlı

Bu kez elinde dosyalarla SGK yerine 2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dava açmış. Bu kez de mahkeme, davanın SGK’ya açılması gerektiğini belirterek davayı reddetmiş. İç hukuk yolları tükenince de şirket soluğu Anayasa Mahkemesi’nde almış.