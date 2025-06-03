Wilders koalisyondan çekildiğini açıkladı: Hollanda'da hükümet düştü

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini söyledi.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi muhtemel bir erken seçimin önünü açtı.

Wilders, Kasım 2023'te düzenlenen seçimde şaşırtıcı bir zafer elde etmişti.