Rusya, Türkiye ile gaz iş birliğini genişletmeye hazırlanıyor

Novak, şu anda faaliyette olan TürkAkım boru hattının bir kolunun Türkiye’nin iç piyasasına gaz sağladığını, diğer kolunun ise Avrupa’ya yönelik sevkiyatlarda kullanıldığını hatırlattı. “Doğal gaz tedarikinde iyi ilerliyoruz. İş birliğimizi büyütmek istiyoruz,” diyen Novak, Rusya’nın Türkiye ile enerji alanında uzun vadeli ilişkileri sürdürme arzusunda olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Türkiye’ye yalnızca doğalgaz değil, aynı zamanda önemli miktarda petrol, petrol ürünleri ve kömür de ihraç ettiğini belirten Novak, Türkiye’nin bu kaynaklar için Güneydoğu Avrupa’ya yapılan sevkiyatlarda transit ülke rolünü de üstlendiğini ifade etti.

Novak, Türk enerji şirketlerinin Rusya ile yürürlükteki doğal gaz sözleşmelerinin süresini uzatmak istediklerini de dile getirdi. Ocak ayında paylaşılan verilere göre, Rusya 2024 yılında Türkiye’ye boru hattı üzerinden yaptığı gaz sevkiyatını %2,6 artırarak 21 milyar metreküpün üzerine çıkardı.