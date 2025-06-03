Mayıs 2025'in zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Posta hizmetleri ise yüzde 14,29 oranında zamlanarak Mayıs ayının en yüksek fiyat artışını yaşayan kalemi oldu.

Çocuk giyim ürünleri 2'inci sırada yer alı

İkinci sırada çocuk giyim ürünleri yüzde 11,52 ile yer alırken, onu evcil hayvanlar için ürünler yüzde 9,77 artışla takip etti.

Kadın ve erkek giyim gruplarında da sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 7,21 oranlarında fiyat artışları gözlemlendi.

Şarküteri ürünleri yüzde 8,92 zamlandı

Mayıs ayında yalnızca hizmet ve giyim değil, gıda kalemlerinde de ciddi zam oranları görüldü. Taze meyveler yüzde 8,26, şarküteri ürünleri yüzde 8,92, makarna çeşitleri yüzde 7,46, kahvaltılık tahıl ürünleri: yüzde 6,24 oranında zamlandı.

Şebeke suyu fiyatı mayıs ayında yüzde 7,14 zamlandı

Vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan şebeke suyu fiyatı da mayıs ayında yüzde 7,14 oranında artış gösterdi.

En çok ucuzlayan ürün yumurta oldu

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Bunu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.