İzmir’de grev altıncı gününde devam ediyor: Sendika bordro paylaştı, Cemil Tugay yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev altıncı gününe girdi.

Greve çıkan işçiler saat 10:00 itibarıyla Basmane'de bulunan sendika binası önünde toplanarak eylemlerine devam ediyor.

İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin olduğu Kültürpark içindeki hollerin önüne yürüyecek.

Sendika bordroları paylaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İzmir 2 Nolu Şube, X’ten işçilerin maaş bordrolarını şu açıklamayla paylaştı:

"Belediyenin önerdiği ücretler, A Grubu için 43.000 TL, D Grubu için 46.000 TL seviyelerinde kalmaktadır. Ama kamuoyuna sanki 80.000–90.000 TL alıyoruz gibi bir algı yaratılmaktadır. Bu algı operasyonunu da, emeğin gerçek taleplerini de İzmir halkı görecek, bilecek.

Bordrolarda İZELMAN’da çalışan işçilerin kazanç toplamı 85 bin 259 lira, kesinti toplamı 42 bin 410 lira ve alınan net ücretse 42 bin 841 lira görünüyor. İZENERJİ’de çalışanlar içinse net ücret paylaşılan bordrolara göre 37 bin 691 lira."

Maaş bordrolarımızı İzmir halkıyla paylaşıyoruz#GrevHaktır pic.twitter.com/nMfcA8Mgv6 — DİSK/GENEL İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE (@Disk2noluizmir) June 2, 2025

Cemil Tugay'dan yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası'nın dün paylaştığı bir bordro üzerinden belediye çalışanlarının düşük maaş almasına ilişkin yanıt verdi.

Tugay, şunları kaydetti:

"Disk Genel İş Sendikasının yöneticileri dün bir bordro paylaştılar ve çalışanlarımızın düşük ücret aldığına dair kanıt olarak bu bordroyu sundular. Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum. Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum; Bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler. Bu çalışanımız;

1) Normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve burdan ücret düşmüş

2) ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 burdan gitmiş

3) Avans kullanmış ve burdan 16,947 lira kesilmiş

4) Erzak yardımı kesintisi olmuş burdan da 2947 TL 42 kuruş kesinti olmuş

Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün. Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; Yeter artık…Gerçekten yeter"