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Kapasite kullanımı haziranda geriledi

Kapasite Kullanım Oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesine geldi.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanımı haziranda geriledi
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İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesine geldi.

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