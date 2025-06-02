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Popüler taksi çağırma uygulamasının hizmet bedeli arttı: Yüzde 25 zam geldi

En popüler taksi çağırma uygulamalarından BiTaksi'nin hizmet bedeline yüzde 25 zam geldi. Daha önce 40 TL olan hizmet bedeli bu zamla birlikte 50 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi
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Popüler taksi çağırma uygulamasının hizmet bedeli arttı: Yüzde 25 zam geldi
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Türkiye'nin popüler dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, müşterilerini doğrudan etkileyen bir zam kararı aldı. 1 Haziran 2025 itibarıyla uygulamanın hizmet bedeli yüzde 25 oranında artırılarak 40 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı.

Yılın ikinci zammı: Yüzde 66'yı buldu

BiTaksi, 2025 yılı içinde ikinci kez hizmet bedelini artırmış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük ilk zamla 30 TL’den 40 TL’ye yükseltilen ücret, son artışla birlikte toplamda yüzde 66’nın üzerinde bir artış göstermiş oldu.

Kısa mesafe yolculuk ücreti 185 TL'ye kadar çıktı

İstanbul’da uygulanan güncel taksi tarifesine göre:

Açılış ücreti: 40,5 TL

Kilometre başına ücret: 27 TL

İndi-bindi (kısa mesafe) ücreti: 135 TL

BiTaksi'nin yeni 50 TL’lik hizmet bedeli de eklendiğinde, kısa mesafeli bir yolculuğun toplam maliyeti 185 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kartla ödemeye komisyon farkı alınıyor

Uygulamada kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli doğrudan taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu bedel sürücü tarafından yolcudan tahsil ediliyor. BiTaksi ayrıca sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor.

Kullanıcılar tepki gösterdi

Zam haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, artan hizmet bedelinin ulaşım maliyetlerini daha da artırdığına dikkat çekti.

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