Demir çelik sektörünün mayıs ihracat karnesi 2,7 milyar dolar

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü mayıs ayında yüzde 2,6 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atarken, çelik sektörü de yüzde 3,6 artışla 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki sektör, Türkiye’nin mayıs ayı ihracatının yüzde 12,7’sini üstlendi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 4 artışla 74 milyon, çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 188 milyon dolar oldu. Türkiye geneli demir çelik ihracatında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık izledi. İlk 10 pazar içinde Belçika’ya yüzde 167, İspanya’ya yüzde 64 ve Ukrayna’ya yüzde 49’luk artışlar kaydedildi. ADMİB’in ihracatında ise zirvenin sahibi Romanya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Irak, Almanya ve Mısır takip etti. İlk 10 pazar içinde Lübnan’a yüzde 203, Ukrayna’ya yüzde 143, Fas’a yüzde 106’lık artışlar dikkat çekti.



“Sektörümüz, bugünün değil geleceğin de güçlü oyuncusu”

İhracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, demir çelik sektörünün zorlu küresel koşullara rağmen üretim gücünü koruduğunu ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını belirtti. Sektörün geldiği noktada değer ve kalite açısından da önemli bir başarıya sahip olduğunu ifade eden Tosyalı, “Bu başarı, kararlı, uzun vadeli ve çevresel hassasiyetleri merkeze alan bir anlayışın ürünüdür. Dünyada üretim ve ticaretin geleceğini artık çevresel sorumluluklar belirliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere karbon ayak izini azaltmaya yönelik tüm yeni regülasyonlar, bizler için sadece bir uyum süreci değil, aynı zamanda bir dönüşüm ve fırsat alanıdır. ADMİB olarak üyelerimizin bu dönüşüme öncülük etmesi için rehberlik ediyor, çevre dostu üretim tekniklerinin benimsenmesi ve karbon salınımını minimize eden yatırımların teşvik edilmesi adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Üretimden ihracata kadar her aşamada kalite, çevre ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşım, bizi sadece bugünün değil, geleceğin de güçlü oyuncuları arasına taşıyacak” diye konuştu.