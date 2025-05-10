SON DAKİKA... Trump duyurdu... Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Pakistan ve Hindistan'ın tarafsız bir yerde görüşmelere başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer silaha sahip iki komşu ülke Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Trump paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Hindistan tarafsız bir yerde görüşmelere başlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yaptığı paylaşımda, "Son 48 saat içerisinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ben, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanları Ajit Doval ve Asim Malik de dahil olmak üzere üst düzey Hint ve Pakistanlı yetkililerle görüştük. Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin derhal ateşkes ilan etme ve tarafsız bir yerde geniş bir konu yelpazesi üzerinde görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Başbakan Modi ve Şerif'i barış yolunu seçmedeki bilgelikleri ve devlet adamlıklarından dolayı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Görüşme 12 Mayıs'ta yapılacak

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile ateşkesin yerel saatle 17.00'de başladığını duyurdu. Hindistan ile Pakistan arasında 12 Mayıs'ta görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı: Derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dar, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadesinin ardından Pakistan'ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin düşmesi için çağrılar sürerken, Hindistan ordusu Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef aldı. Pakistan ordusu ise karşı saldırı başlattığını açıkladı. Ordu ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini duyurdu.