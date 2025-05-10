Fındığı don vurdu: Tahmini rekoltede büyük düşüş

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin 2025-2026 sezonu tahmini fındık rekoltesi 609 bin ton olarak açıklandı. Geçen sezona açıklanan 785 bin tahmini rekolteye göre bu yıl 176 bin ton düşüş var.

8 Mayıs’ta İspanya’da başlayan 42. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC), 3. gününde bugün fındık üreten ülkelerin 2025-2026 sezonunda toplam rekoltesi 1 milyon 181 200 ton olarak açıklandı.

Bunun yaklaşık 609 bin tonla yaklaşık yüzde 55’i Türkiye’den INC’de açıklanan verilere göre 2024-2025 sezonundan devreden 160 bin 100 ton stoklarla birlikte dünya genelinde toplam beklenen tahmini rekolte 1 milyon 341 bin 300 ton. Geçen sezona göre 160 bin 100 ton düşüş var.

INC 2024-2025 sezonu için 1 milyon 250 bin 100 ton rekolte açıklamıştı.

Kongrede açıklanan rakamlarla Türkiye, fındık üretiminde 609 bin ton üretimle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 120 bin tonla İtalya, üçüncü sırada da 102 bin tonla ABD yer alıyor.

INC verilerine göre, geçen yıldan devreden 150 bin ton stokla birlikte Türkiye’nin toplam fındık rekoltesi 2025-2026 sezonu için 759 bin ton olacak. olumsuz hava şartları nedeniyle rekolte de sapmaların olabileceğini söyledi.