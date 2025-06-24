Hekimlere, özel hastanelerde ‘bordrolu’ çalışma koşulu geliyor

ANKARA (EKONOMİ) AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif ile; Hekimlere özel hastanelerde, ‘bordolu’ çalışma koşulu geliyor. İlaç stokçuluğuna yaptırım geliyor

AK Parti, 12 farklı kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede düzenlemeleri de içeren, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören 29 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle; ilaç ve aşıların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerinin Sağlık Bakanlığınca elektronik takip sistemleri üzerinden takibine imkan sağlanarak ilaç ve aşı üreticileri, ecza depoları ve eczanelere kayıt ve bildirime ilişkin yükümlülükler getiriliyor. Düzenleme ile; ilaçların piyasada bulunabilirliği desteklenerek, ilaç stoklarının mevcut durumları sürekli olarak takip edilecek. Stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilmesine engel olunacak.

“Hekimler sağlık kuruluşlarında bordrolu çalışabilecek”

Özel sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin kurum bünyesinde sadece bordrolu çalışan hekimlerce sunulabilmesini düzenleyen teklif ile; hizmet alımı şeklinde fatura karşılığı çalışma sonlandırılıyor, sosyal güvenlik uygulamalarında bütünlük sağlanarak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Teklifle, yazılı şekilde muvafakat gerektiren tıbbi işlemlerin uygulanmasında, hasta veya yakınının bilgilendirilmiş onamlarının elektronik ortamda da alınabilmesi sağlanarak söz konusu kayıtların dijitalleştirilmesi ve fiziki kayıt yükünün azaltılması düzenleniyor.

“Sağlık hizmeti verenlerin unvan ve görevleri belli aralıklarla güncellenecek”

Sağlık hizmetlerinin değişen yapısı, tanı–tedavi teknolojilerindeki gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımın sahada giderek daha belirgin hale gelmesi gerekçesiyle, sağlık mesleklerinin ünvan, görev ve eğitim yapılarında güncelleme zorunlu hale getirilecek.

Bu çerçevede; ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı ünvanları sağlık bakım teknisyeni ünvanı altında birleştirilecek.

Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği meslekleri ihdas edilerek, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılmasına yönelik düzenleme getiriliyor.

“Yasa ile aile hekimlerinin uzman olmaları kolaylaştırılacak”

Halihazırda sahada görev yapan aile hekimlerinin uzman olmasının sağlanması, bununla birlikte 2035 yılına kadar olan nüfus ve aile hekimliği kayıtlı kişi sayısı projeksiyonlara göre sözleşmeli aile hekimliği uzmanlığı (SAHU) vasıtasıyla aile hekimliği uzman sayısının artırılması öngörülüyor.

“Tıbbi kenevirin kullanım alanına ilişkin düzenleme”

Teklif ile; kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak ülkedeki üretimden karşılanması ve sağlık hizmetlerinde rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılıyor. Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının uhdesine veriliyor. Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilerek kontrolü ve güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Teklif ile; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personelinin mali haklarına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Bu çerçevede; Bilimsel ilerleme ve yenilikler ile başta ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi sağlıkla ilgili alanlarda yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi, fikirden ürüne kadar tüm süreçlerin yönetilmesi noktasında TÜSEB’e görevlendirilen personelin mali kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile; organ ve dokularını bağışlamak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden de bağışta bulunabilmeleri sağlanıyor.

Düzenleme ile; ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Teklif ile; parklarda ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Böylelikle, parkları ziyaret eden kişilerin aynı zamanda ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine erişimi mümkün hale gelecek.

“Özel sağlık kuruluşları için reklam yasağına ilişkin düzenlemeler yapılıyor”

Özel sağlık kuruluşları için tanıtım ve bilgilendirme sınırları belirlenen düzenleme ile; bu sınırları aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar getiriliyor.

“Tıbbi cihaz sahteciliğinin önlenmesine yönelik yaptırımlar öngörülüyor”

Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar uygulanarak vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Teklif ile; Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek olan ruhsat, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan Bakanlıkça belirlenecek. Tarifeye göre ücret alınması hususunda da düzenleme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, izin belgesi ve sertifikalardan Sağlık Bakanlığınca belirlenecek tarifeye göre ücret alınması ve sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisansların açık arttırma ile belirlenecek bedel karşılığında verilebilmesi amaçlanıyor.

Açık artırma sonucu elde edilen gelirlerin yüzde 75’inin hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine, yüzde 25’inin ise Hazineye gelir kaydedileceği öngörülüyor.

“Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin, emsali devlet memuruyla aynı disiplin rejimine tabi olacak”

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli sağlık yöneticisi olarak görev yapan personele uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin kanuni düzenleme yapılıyor.

Teklif ile; uzman personelin ilçe nüfusu yüz binin üzerindeki ilçe sağlık müdürlüklerinde de görevlendirilebilmesi amaçlanıyor.