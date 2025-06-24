  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sıcak bölgelerde enerji tasarrufu adımı: Merkezi ısıtma şartı artık yok!
Takip Et

Sıcak bölgelerde enerji tasarrufu adımı: Merkezi ısıtma şartı artık yok!

Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre enerji verimliliği ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıcak bölgelerde enerji tasarrufu adımı: Merkezi ısıtma şartı artık yok!
Takip Et

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği güncellendi. Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma şartı kaldırılarak çevreci ve tasarruflu bir adım atıldı.

Merkezi ısıtma şartı artık yok

Çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürdürülebilir şehirlerin inşası amaçlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı.

Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.

Bireysel ısıtma sistemleri kullanılacak

Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.

Yeni binalarda enerji verimliliği artacak

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte TS 825 standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri devreye girdi.

Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük, çevre dostu çözümler ön planda olacak. Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer aldı.

Tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilerek, olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Enerji kimlik belgesinde detaylı raporlama

Binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi.

Denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları genişletildi.  

Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye, sürdürülebilir ve iklim dostu yapılaşma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Makine ve Kimya Endüstrisi ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ statüsüne alındıMakine ve Kimya Endüstrisi ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ statüsüne alındıEkonomi
Kamu işçisinin gözü zam görüşmelerinde! TÜRK-İŞ’ten ‘ikinci teklif’ çağrısı geldiKamu işçisinin gözü zam görüşmelerinde! TÜRK-İŞ’ten ‘ikinci teklif’ çağrısı geldiEkonomi
Ekonomi
Belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon TL ceza kesildi
Belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı Bolat: Bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız
Ticaret Bakanı Bolat: Bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız
İplik fiyatında ‘kur’dan sonra ‘navlun’ riski
İplik fiyatında ‘kur’dan sonra ‘navlun’ riski
İstanbul İhracatçı Birlikleri 5 ayda 5 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İstanbul İhracatçı Birlikleri 5 ayda 5 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İşNet: e-Fatura'ya zorunlu geçiş için son tarih 1 Temmuz 2025
İşNet: e-Fatura'ya zorunlu geçiş için son tarih 1 Temmuz 2025
Engelli bireylere iş kapısı aralandı! İŞKUR ücret desteği sağlayacak
Engelli bireylere iş kapısı aralandı! İŞKUR ücret desteği sağlayacak