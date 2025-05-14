Mahfi Eğilmez: Asgari ücrete ara zam gerekebilir!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, Türkiye’nin potansiyelinin altında büyüdüğünü söylerken, asgari ücrete ara zam gelebileceğini en azından bu konuda beklentilerin canlı olacağını belirtti.

Eğilmez, “İki yıl üst üste yüzde 3'ler civarında büyüdük. Bu sene de öyle olacak muhtemelen hatta biraz altında kalacak” derken “Türkiye potansiyelinin altında büyüyor demektir. Dezenflasyon sürecinin böyle bir maliyeti var” ifadelerini kullandı.

“Olumlu hava Türkiye'ye döviz girişini artırabilir”

Eğilmez, rezervlere yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Son bir haftada rezervlerde olumlu durum var. 16 Mart'tan sonra sürekli azaldık, şimdi swap harç net rezerv toparlanmaya geçti. 65 milyar dolarlardan geliyoruz, 10 milyar doların altına bile düşmüştük. Toparlanma biraz gider gibi düşünüyorum. Siyaseten daha olumlu bir hava esiyor, dışarıda ABD-Çin ilişkilerinde düzelme havası ortaya çıktı, içerde piyasalarda olumlu hava var. Altın düşüyor, CDS primi gerilemeye başladı. Bir olumlu hava var. Bu olumlu hava Türkiye'ye döviz girişini artırabilir. Döviz mevduata dönmüş olanların TL mevduata dönüşünü artırabilir.”

Asgari ücrete ara zam gelir mi?

İktisatçı Eğilmez, asgari ücrete ara zam konusunda, “3 ay sonra enflasyon nereye gelecek ona bakmak lazım. Beklenti nereye gelecek ona da bakmak lazım” derken, “Çok yüksek olmasa da bir ara zam gerekebilir. Ama bir baskı, beklenti olacağı kesin” dedi.

Ticaret savaşında yumuşama

ABD ve Çin'in karşılıklı tarife indiriminde, “Başladığımız yere geri geldik” diyen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

“Niye bu işi yaptın o zaman? Çok saçma sapan bir şey oldu, bütün dünyayı tedirgin ettiler. Şimdi ne oldu? Altın ve petrol normal yerlerine geliyor. Dolar endeks tekrar yükselişe geçti. İki şey aleyhimize; petrolün yükselmesi ve euronun düşmesi.”

“Faizi düşük tuttuğumuzda bütün bu mallara yoğun talep oldu”

Eğilmez, Türkiye ekonomisinde dış ticaret ve varlık fiyatlamalarına yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dış ticaret hadlerine bakıyorum. 100 olması lazım. 100 olursa ithalattan da ihracattan da aynı birim değerleriyle işlem yapıyoruz. Bizimki 85'lerde. Dış ticaret hadlerinde açık veriyoruz. Bunun temel nedeni ihraç ettiğimiz malların teknolojisi orta ve düşük ağırlıklı, ithalat orta ve yüksek ağırlıklı. Marka yaratma kapasitesini ve yüksek teknolojili ürün kapasitesini artırmamız lazım.

Altına talep, dövize talep, borsa, gayrimenkul. Bütün bunların rakibi faiz. Faizi düşük tuttuğumuzda bütün bu mallara yoğun talep oldu. Dövizi KKM ile engellemeyi başardılar. Fiyatlar normal gidişin ötesinde arttı. Faizleri yükseltince iş tersine döndü. Bu sefer de hem içerde hem dışarıda riskler yükseldi. Bunlar da bunları yüksek tuttu. Riskler azalmaya başlayınca bunlar normal fiyatlarına düşecekler.”