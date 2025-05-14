TOSYÖV’ün 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ zirvesi KOBİ’ler için yeni yaklaşımın işaretleri verildi

Mehmet KAYA/ANKARA

TOSYÖV’ün 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi Ankara’da KOSGEB salonunda yapıldı. Kuruluşundan bu yana İstanbul’da gerçekleşen zirve ilk kez Ankara’ya gelmiş oldu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, vakfın kuruluşundan itibaren kredi kefalet sistemi, girişimcilik eğitimi, KOSGEB kuruluşunda rol oynadığını, gelecek dönemde ise uluslararasılaşma, KOBİ’lerin dışa açılma ve büyümesine odaklanacağını kaydetti. Zirveye katılan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise mal ihraç eden KOBİ sayısının 110 bine ulaştığını ancak bunların önemli bir kısmının sürekliliği sağlayamadığını belirterek, “Dünya ticaretinin giderek kaotik hale geldiği ortamda, küresel ticaret yeniden tanımlanacak hatta sınırlanacak bir yapı içinde KOBİ ağırlığının artacak. Bütün dünyada ekonominin taşıycı kolonu olmayı sürdürecek” dedi. Karavelioğlu, TİM olarak ihracat eğitimi ve bilgi sağlamaya odaklandıklarının altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ise Bakanlık olarak ihracatı yoğun şekilde desteklediklerini hatırlatarak, kolay bilgi almayı sağlayan ihracat destek portalına e-ihracat kanalının da eklendiğini hatırlatarak, firmaları yararlanmaya çağırdı.

Uluslararasılaşma Stratejileri Oturumu

Suriye, bilgi açığı ve üretimi kısıtlayan mevzuat eksiklikleri

Moderatörlüğünü EKONOMİ Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in yaptığı “İhracatta Dönüm Noktası: KOBİ’ler için Başarılı Uluslararasılaşma Stratejileri oturumunda KOBİ’lerin uluslar arası faaliyete ve ihracata açılma çabaları içinde bilgi açığı öne çıkan konu oldu. Ayrıca konjonktürün zorluğuna da vurgu yapıldı. Maruf Buzcugil, küresel jeopolitik belirsizlik ve riskin çok uzun süredir ilk kez ekonomiye bu kadar doğrudan etki ettiğinin altını çizdi. OTOKAR İş ve Strateji Geliştirme Direktörü Cenk Evren Küker, dışa açılmayan-ihracat yapmayan KOBİ’lerin iflas etme oranının, ihracatçı KOBİ’lere kıyasla yüzde 30 daha fazla olduğuna işaret ederken, yine dışa açık KOBİ’lerin büyüme hızının diğerlerinin iki katına yaklaştığını kaydetti.

KOSGEB Proje Yönetim Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu kurum olarak teknoloji odaklı desteklere odaklandıklarını, Ticaret Bakanlığı ile aynı alanlarda destek vermemek için koordine olduklarını kaydetti. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer ise KOBİ’lerin dış pazar bilgi açığını önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim programı başlattıklarını, akıllı yazılım kullanan ihracat portallarında da GTİP bazında her ürün için detaylı Pazar bilgisi sunduklarını kaydetti.

Suriye: Çin Lazkiye limanı üzerinden gümrüksüz ürün gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ise sadece iş insanlarının değil, uluslararası ekonomik ilişkilere diplomat ve siyasetçilerin de büyük katkı verdiğini belirterek, “Diplomatik görevdekilerin iş ilişkilerini geliştirmeyi misyon olarak görmesi gerekiyor” dedi.

Suriye’nin Türkiye’ye uyguladığı vergi konusu ise soru-cevap bölümünde tartışma konusu oldu. Yurdakul, iş insanlarına Suriye’deki büyük pazara odaklanmalarını önerirken, bölgeyi bilen iş insanları Arap ülkeleri yanında Çin’in de Lazkiye limanı üzerinden gümrük vergisi ödemeden Suriye’ye ihracat yaptığını belirttiler. Yurdakul ise kendilerine Suriye tarafının sadece Türkiye’ye değil, diğer ülkelere de vergi uyguladığı bilgisinin verildiğini söylemekle yetindi.

Suriye’ye yaptırımlar konusunda Trump’ın kaldırılacağı sözünü vermesine rağmen, 70’lerin ikinci yarısından itibaren ABD’nin bu ülkeye çeşitli yaptırımları olduğunu, Kongre kararlarıyla bulunan yaptırımların sözkonusu olduğunu, fiili olarak yaptırımların kaldırılmasının zaman alabileceğini söyledi.

Girişimcilik Ödülleri de sahiplerini buldu

TOSYÖV KOBİ zirvesinde, önceki başkanlarda vefat eden Yalçın Sönmez adına Kobiefor ile birlikte verilen Girişimcilik Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda Genç Girişimci ödülünü Serhan Gürbüz, Kadın Girişimci Ödülünü Melsan Zehra Yılmaz, Geleceğin Genç Girişimcisi Ödülünü Ali Tamer Şensoy aldı.