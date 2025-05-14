Menendez Kardeşler'in 36 yıl sonra cezaları düşürüldü, şartlı tahliye yolu açıldı

Los Angeles’ta görülen davada Yargıç Michael Jesic, Erik ve Lyle Menendez kardeşlerin cezasını “50 yıl ila ömür boyu hapis” şeklinde yeniden belirledi. Bu karar, kardeşlerin şartlı tahliye ile serbest kalabilmelerinin önünü açtı. Şartlı tahliye kurulu, dosyayı 13 Haziran’da görüşecek.

20 Ağustos 1989’da Beverly Hills’teki evlerinde anne babalarını pompalı tüfekle öldüren Menendez Kardeşler, iki kez yargılanmışlardı.

İlk yargılamanın ardından Menendezlerin aileleri tarafından cinsel istismara uğradıklarına yönelik bulgular tartışılmış ve ikinci duruşmada bu bulgular göz önünde bulundurulmadan ceza verilmişti.

Cinayet zamanında 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşında olan Erik Menendez, müebbet hapis cezasına mahkum edilmişlerdi.

1990'larda görülen davada savcılar kardeşleri, ebeveynlerinin servetine erişmek için cinayetleri planlı bir şekilde işleyen zengin çocuklar olarak resmetti.

Ancak savunma avukatları, kardeşlerin yıllarca süren duygusal, fiziksel ve cinsel tacizin kurbanı olduklarını ve yalnızca meşru müdafaa amacıyla hareket ettiklerini savundu.

Kardeşlerin müebbet hapis cezasına çarptırılmalarıyla sonuçlanan dava, 20 Ağustos 1989'da görülmeye başlanmıştı.

Los Angeles Başsavcısı George Gascón, 24 Ekim 2024'te davayla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Başsavcı, Erik ve Lyle Menendez Kardeşlere verilen müebbet hapis cezasını yeniden değerlendirdi. Gascón, kardeşlerin evlerinde sürekli istismar gördüğünü açıklamıştı.

Hakimin savcılığın talebini kabul etmesi halinde, California eyalet yasaları ve kardeşlerin cinayet işlendiğindeki yaşları şartlı tahliye edilmelerini mümkün kıldı.

Menendez davası son dönemde Netflix dizisi ile yeniden gündeme geldi

Menendez Kardeşler davası, yaşananlar Netflix'te dizi olarak anlatılmasının ardından tekrar dünya gündemine gelmişti.

1996'da ebeveynleri José ve Mary Louise "Kitty" Menendez'i öldürmekten hüküm giyen kardeşler Lyle ve Erik'in davasını anlatan Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi ismiyle gösterime giren yapım birçok ülkede en çok izlenenler arasına girdi.