Trump'ın İran'daki olası bir rejim değişikliği konusunda ikna olmadığı öne sürüldü

Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı.

"İran, iç bütünlüğünü koruyor"

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti.

Büyük güvenlik açıklarının İran halkının hükümete yönelik öfkesini artırmış olabileceğini ifade eden Zimmt, ancak sivil kayıplara dair görüntülerin "ulusal dayanışmayı ve bayrak etrafında toplanmayı" da tetiklediğini ifade etti.

Zimmt, savaşın uzaması ve rejimin iç güvenlik ile istihbarat kapasitesinin zayıflaması halinde, sistemin zaman içinde ciddi şekilde sarsılabileceğini de sözlerine ekledi.

İran'da rejim değişikliği söylemleri

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran’da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler İran’da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir" demişti.