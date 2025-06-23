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Kuzey Kore’den ABD’ye sert tepki: İran saldırıları barışı tehdit ediyor

Kuzey Kore, ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırısını “uluslararası barışa tehdit” olarak nitelendirerek sert bir kınama yayınladı.

Haber Merkezi
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Kuzey Kore’den ABD’ye sert tepki: İran saldırıları barışı tehdit ediyor
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Kuzey Kore, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını şiddetle kınayarak "Orta Doğu'daki mevcut durumun, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarstığını" bildirdi.

Nükleer tesislere saldırıya sert tepki

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Birlemiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden ABD'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"ABD, İran'ın toprak bütünlüğünü zorbalıkla çiğnedi"

ABD'nin İran'ın "toprak bütünlüğü ile güvenlik çıkarlarını zorbalıkla çiğnediği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış ve güvenliğin temelini sarstı"

"Orta Doğu'nun şu anki durumu, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarsan bir durum olup, İsrail'in savaş hamleleri ve toprak genişlemesi yoluyla kendi tek taraflı çıkarlarını gözeten pervasız cesaretinin ve bunu tolere ve teşvik eden Batı tarzı özgür düzenin kaçınılmaz bir ürünüdür."

"Küresel düzen için ciddi sonuçlar doğurabilir"

Açıklamada, İsrail ve ABD'nin "barış koruma bahanesiyle" Orta Doğu'daki gerilimi artıran eylemlerinin küresel düzen için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

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