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Havayolu şirketlerinden önlem! British Airways, Dubai ve Katar uçuşlarını durdurdu

ABD'nin İran saldırıları sonrasında havayolu şirketleri uçuşlar için yeni önlemler alıyor. British Airways, ABD'nin İran'ı vurmasının ardından Dubai ve Katar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Havayolu şirketlerinden önlem! British Airways, Dubai ve Katar uçuşlarını durdurdu
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British Airways Dubai ve Doha uçuşlarını durdurarak, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesisi vurması ve Tahran'ın misilleme sözü vermesinin ardından Basra Körfezi'ndeki havacılık faaliyetlerini azalttı.

Uçakların rotası değişti

Flightradar24 verilerine göre Londra merkezli havayolu şirketi Dubai'ye birkaç uçuşu iptal etti ve gece boyunca emirliğe giden iki uçağı başka yöne çevirdi.

Uçuş takip sitesine göre cumartesi gecesi Heathrow Havalimanı'ndan kalkan bir uçak pazar günü erken saatlerde Suudi Arabistan hava sahasına ulaştıktan sonra Zürih'e yönlendirildi. Dubai'ye giden bir başka uçak ise Mısır'a kadar gittikten sonra Heathrow'a geri döndü.

Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşlarını iptal oldu

Havayolu şirketi ayrıca pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşlarını iptal etti ve operasyonel kısıtlamalar ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle ay sonuna kadar Bahreyn seferlerini durdurdu.

Amerikalı ve Avrupalı havayolu uçuşları durdurmuştu

İsrail'in İran'ı bombalamaya başlamasının ardından geçen hafta çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı havayolu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a uçuşlarını durdurmuştu.

Güvenlik için uçuş programı revizyon ediliyor

British Airways ise müşterilerin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için son olayların bir sonucu olarak uçuş programını ayarladığını söyledi.

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