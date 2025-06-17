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ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği öne sürülüyor

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
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ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği öne sürülüyor
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Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.

"Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor"

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor." ifadesini kullanarak, Witkoff ile Erakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.

Trump yönetiminin, görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığı ileri sürülen haberde, Trump'ın, İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğü de belirtildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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