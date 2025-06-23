Gözler İran'ın Hürmüz Boğazı için atacağı adımda

Bu operasyonun, Tahran yönetimini nükleer programının uluslararası denetimini sona erdirmeye ve bomba geliştirmeye devam etmeyi düşünmeye itebileceği değerlendiriliyor.

Hamaney görünmese de kontrolü elinde tutuyor

İsrail’in günlerce süren saldırıları sonucunda ordusunun ve hükümetinin üst kademeleri büyük kayıplar veren dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 11 gündür kamuoyuna görünmüyor ancak kontrolü elinde tutmaya devam ediyor.

Rusya ve Çin arka planda durmayı tercih ediyor

İran’ın diplomatik müttefikleri Rusya ve Çin arka planda durmayı tercih ederken, bölgedeki silahlı vekilleri de zayıflamış durumda. İran’ın ABD’ye zarar verecek imkanlara sahip olduğu belirtilirken, şimdilik hem Trump hem de Hamaney’in gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf ettiklerine dair işaretler var. Bu da, herhangi bir yanıtın ABD’yi yeniden saldırıya itmeyecek şekilde hedefli ve ölçülü olabileceği anlamına geliyor.

İran Meclisi Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararına onay verdi

Bununla birlikte İran, ABD’nin saldırılarının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak ilk tepkisinde itidal gösterirken “tüm seçenekleri saklı tuttuğunu” belirtti. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararını onayladı. Bu büyüklükteki bir karar, Hamaney’in açık onayı olmadan uygulanamıyor.

İran Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda ülkenin baş nükleer müzakerecisi Abbas Araghchi, X hesabından, “Bu olaylar kabul edilemez ve sonsuza kadar sürecek sonuçları olacak” mesajını paylaştı.