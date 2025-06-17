Rusya’dan ‘İstanbul Barış Müzakereleri’ açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başta olmak üzere gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran lideri Ali Hamaney’i hedef almanın çatışmayı tırmandırmayıp sona erdireceğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, bu ifadeleri not ettiklerini söyledi. Mevcut durumun son derece kaygı verici olduğunu vurgulayan Peskov, “Gerilim hızla tırmanıyor ve belirsizlik en üst seviyede. Bu koşullarda, tarafları siyasi ve diplomatik yollarla çözüm arayışına yönelmeye, azami itidal göstermeye davet ediyoruz” dedi.

"İsrail isteksiz"

İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını ifade eden Peskov, “İsrail'in arabuluculuk desteğine başvurma veya genel olarak barışçıl bir çözüm yolunda ilerlemeye isteksiz olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, İran'daki Rus vatandaşlarının Azerbaycan sınır kapısı üzerinden tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Rusya, İstanbul'daki görüşmelerde verdiği tüm taahhütleri yerine getirdi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanma sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, "Rusya, İstanbul'daki görüşmelerde verdiği tüm taahhütleri yerine getirdi" dedi. Ukrayna ile yeni bir müzakere turu konusunda ise henüz bir mutabakata varılmadığını belirten Peskov, bu konunun kısa süre içinde netlik kazanacağını ifade etti.